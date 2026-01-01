Edwin Guerrero critica a Son del Duke por copiar repertorio y bromea: "Parece homenaje a Corazón Serrano"

La canción ‘Mix Qué Bonito’ se hizo popular en la voz de Cielo Fernández cuando formaba parte de Son del Duque. | Foto: composición LR/ Son del Duke

La canción ‘Mix Qué Bonito’ se hizo popular en la voz de Cielo Fernández cuando formaba parte de Son del Duque. | Foto: composición LR/ Son del Duke

Edwin Guerrero no se quedó callado tras la controversia con Son del Duke por supuestamente copiar el repertorio de Corazón Serrano. Durante una transmisión de TikTok, el dueño de la agrupación de cumbia dejó entrever su incomodidad y, entre bromas, lanzó un comentario que encendió aún más la polémica. Cabe resaltar, que en la actualidad Son del Duke está integrada por las exintegrantes de la agrupación piurana, como Thamara Gómez, Nickol Sinchi y Estrella Torres.

Edwin Guerrero cuestiona a Son del Duke por copiar repertorio

Hace poco, el dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, respondió a las inquietudes de usuarios, donde una de sus seguidoras lo cuestionó sobre el parecido en el repertorio que estarían teniendo con Son del Duke. De esta forma, Guerrero recordó una presentación que compartieron con la orquesta de Chiclayo y notó algo singular.

"La vez pasada tocamos en Chiclayo con ellos y nosotros llegamos bien temprano en el bus, estábamos afuera, se escuchaba esta canción, todititas. Yo le digo a los músicos 'Nos fregaron el repertorio y ahora qué vamos a subir a tocar'. Parece homenaje a Corazón. Tocaban esta canción, la otra, esta y esta. Entre nosotros 'Están haciendo un homenaje a Corazón Serrano, creo. Y ahorita que vamos a subir a tocar'", recordó.

Acto seguido, planteó públicamente que el tema ‘Mix Qué Bonito’, tema que hizo conocida a Cielo Fernández cuando formaba parte de Son del Duque, se toque en las presentaciones de Corazón Serrano. "¿Tocamos el 'Mix Qué Bonito' o no? La gente criticaba que trajimos a Cielo, pero nosotros la trajimos por su voz, no por las canciones, pero si ellos cantan las canciones que cantan Corazón Serrano, ¿por qué nosotros no? ", argumentó.

Cielo Fernández cantó 'Mix Qué Bonito' con Corazón Serrano

Una de las últimas presentaciones de Corazón Serrano trajo sorpresas, como el reingreso del cantante Edu Baluarte y también la interpretación de Cielo Fernández con el tema 'Mix Qué Bonito', tal como lo informó días atrás Edwin Guerrero. Esta canción alcanzó bastante popularidad desde enero del 2025, cuando Fernández integraba Son del Duke. Luego en febrero la cantante formó parte de la agrupación piurana.