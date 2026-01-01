HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     
Espectáculos

Edwin Guerrero critica a Son del Duke por copiar repertorio y bromea: "Parece homenaje a Corazón Serrano"

Dueño de Corazón Serrano recordó un evento en Chiclayo, donde notó que Son del Duke tocaba varias de las canciones de la agrupación piurana minutos antes de su presentación.

La canción ‘Mix Qué Bonito’ se hizo popular en la voz de Cielo Fernández cuando formaba parte de Son del Duque.
La canción ‘Mix Qué Bonito’ se hizo popular en la voz de Cielo Fernández cuando formaba parte de Son del Duque. | Foto: composición LR/ Son del Duke

Edwin Guerrero no se quedó callado tras la controversia con Son del Duke por supuestamente copiar el repertorio de Corazón Serrano. Durante una transmisión de TikTok, el dueño de la agrupación de cumbia dejó entrever su incomodidad y, entre bromas, lanzó un comentario que encendió aún más la polémica. Cabe resaltar, que en la actualidad Son del Duke está integrada por las exintegrantes de la agrupación piurana, como Thamara Gómez, Nickol Sinchi y Estrella Torres.

Edwin Guerrero cuestiona a Son del Duke por copiar repertorio

Hace poco, el dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, respondió a las inquietudes de usuarios, donde una de sus seguidoras lo cuestionó sobre el parecido en el repertorio que estarían teniendo con Son del Duke. De esta forma, Guerrero recordó una presentación que compartieron con la orquesta de Chiclayo y notó algo singular.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año tras revelar lo caro que es Suiza

lr.pe

"La vez pasada tocamos en Chiclayo con ellos y nosotros llegamos bien temprano en el bus, estábamos afuera, se escuchaba esta canción, todititas. Yo le digo a los músicos 'Nos fregaron el repertorio y ahora qué vamos a subir a tocar'. Parece homenaje a Corazón. Tocaban esta canción, la otra, esta y esta. Entre nosotros 'Están haciendo un homenaje a Corazón Serrano, creo. Y ahorita que vamos a subir a tocar'", recordó.

Acto seguido, planteó públicamente que el tema ‘Mix Qué Bonito’, tema que hizo conocida a Cielo Fernández cuando formaba parte de Son del Duque, se toque en las presentaciones de Corazón Serrano. "¿Tocamos el 'Mix Qué Bonito' o no? La gente criticaba que trajimos a Cielo, pero nosotros la trajimos por su voz, no por las canciones, pero si ellos cantan las canciones que cantan Corazón Serrano, ¿por qué nosotros no? ", argumentó.

PUEDES VER: Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema?"

lr.pe

Cielo Fernández cantó 'Mix Qué Bonito' con Corazón Serrano

Una de las últimas presentaciones de Corazón Serrano trajo sorpresas, como el reingreso del cantante Edu Baluarte y también la interpretación de Cielo Fernández con el tema 'Mix Qué Bonito', tal como lo informó días atrás Edwin Guerrero. Esta canción alcanzó bastante popularidad desde enero del 2025, cuando Fernández integraba Son del Duke. Luego en febrero la cantante formó parte de la agrupación piurana.

Notas relacionadas
Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

LEER MÁS
Corazón Serrano transmitirá su histórico concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

Corazón Serrano transmitirá su histórico concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

LEER MÁS
Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año tras revelar lo caro que es Suiza

Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año tras revelar lo caro que es Suiza

LEER MÁS
Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

LEER MÁS
Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Espectáculos

Rossy War creó una de sus canciones más conocidas tras encontrar chats comprometedores de Tito Mauri con otras mujeres: "Me puse a escribir"

Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte al grupo y fans reaccionan: “La voz romántica”

Nelly Rossinelli conquista las redes con sus ocurrentes respuestas sobre la cena de Año Nuevo: "Siempre contesto sarcásticamente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025