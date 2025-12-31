El tiktoker Valentino Palacios sorprendió a miles de usuarios al audicionar en vivo ante Edwin Guerrero, líder y fundador de Corazón Serrano, con el objetivo de formar parte de la reconocida agrupación de cumbia piurana. El momento se dio durante una transmisión en TikTok, en el que el creador de contenido no dudó en mostrar su talento interpretando la canción 'El estúpido', generando una reacción inmediata del productor musical.

Tras escuchar la audición, Edwin Guerrero se mostró sorprendido con la interpretación del tiktoker y bromeo al afirmar: “Vas a destronar a Susana (Alvarado)”, frase que desató risas y comentarios entre los seguidores del en vivo.

Edwin Guerrero tiene peculiar reacción ante audición de Valentino a Corazón Serrano

Durante la transmisión, Edwin Guerrero incluso bromeó con la posibilidad de que Valentino se convierta en el próximo integrante de la agrupación. “Justo le estaba anunciando a la gente que mañana tenemos nuevo integrante y ya, pues aquí está gente. Acá está celebrando Año Nuevo en San Juan de Lurigancho, va a ir Valentino, nuevo integrante de Corazón Serrano”, comentó el líder del grupo tras escucharlo cantar.

El tiktoker de 20 años se mostró seguro y entusiasmado con la oportunidad, llegando incluso a autodenominarse la nueva “Muñequita de oro”, en alusión a uno de los apodos más conocidos dentro del grupo. Sin embargo, el líder del grupo aclaró que la decisión no estaba completamente tomada. “Aunque lo voy a pensar bien”, señaló.

Corazón Serrano llevará su concierto de San Marcos 2025 a América TV

Leodan Guerrero Neira, productor de Corazón Serrano, explicó que la transmisión del concierto de San Marcos 2025 por América TV responde a un acuerdo con el canal y al deseo de llevar el espectáculo a todo el país. “Son 2 horas de transmisión; 26 canciones”, adelantó para La República.

El productor detalló que el acuerdo se concretó mediante un contrato de cesión de derechos, lo que hizo posible que el concierto llegue a la señal abierta y sea disfrutado tanto por quienes asistieron al estadio San Marcos como por el público que no pudo estar presente. La transmisión está programada para el sábado 27 de diciembre a las 10:00 p. m.