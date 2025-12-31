HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     
AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Espectáculos

Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

El tiktoker sorprendió al líder de Corazón Serrano al interpretar 'El estúpido' y fue anunciado como posible nuevo integrante del grupo de cumbia tras su audición.

Edwin Guerrero de Corazón Serrano reaccionó a la audición de Valentino. Foto: composición LR/difusión
Edwin Guerrero de Corazón Serrano reaccionó a la audición de Valentino. Foto: composición LR/difusión

El tiktoker Valentino Palacios sorprendió a miles de usuarios al audicionar en vivo ante Edwin Guerrero, líder y fundador de Corazón Serrano, con el objetivo de formar parte de la reconocida agrupación de cumbia piurana. El momento se dio durante una transmisión en TikTok, en el que el creador de contenido no dudó en mostrar su talento interpretando la canción 'El estúpido', generando una reacción inmediata del productor musical.

Tras escuchar la audición, Edwin Guerrero se mostró sorprendido con la interpretación del tiktoker y bromeo al afirmar: “Vas a destronar a Susana (Alvarado)”, frase que desató risas y comentarios entre los seguidores del en vivo.

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Corazón Serrano transmitirá su histórico concierto de San Marcos 2025 por América TV: 'Son 2 horas, 26 canciones'

Edwin Guerrero tiene peculiar reacción ante audición de Valentino a Corazón Serrano

Durante la transmisión, Edwin Guerrero incluso bromeó con la posibilidad de que Valentino se convierta en el próximo integrante de la agrupación. “Justo le estaba anunciando a la gente que mañana tenemos nuevo integrante y ya, pues aquí está gente. Acá está celebrando Año Nuevo en San Juan de Lurigancho, va a ir Valentino, nuevo integrante de Corazón Serrano”, comentó el líder del grupo tras escucharlo cantar.

El tiktoker de 20 años se mostró seguro y entusiasmado con la oportunidad, llegando incluso a autodenominarse la nueva “Muñequita de oro”, en alusión a uno de los apodos más conocidos dentro del grupo. Sin embargo, el líder del grupo aclaró que la decisión no estaba completamente tomada. “Aunque lo voy a pensar bien”, señaló.

PUEDES VER: Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: 'No hablen tonterías'

Corazón Serrano llevará su concierto de San Marcos 2025 a América TV

Leodan Guerrero Neira, productor de Corazón Serrano, explicó que la transmisión del concierto de San Marcos 2025 por América TV responde a un acuerdo con el canal y al deseo de llevar el espectáculo a todo el país. “Son 2 horas de transmisión; 26 canciones”, adelantó para La República.

El productor detalló que el acuerdo se concretó mediante un contrato de cesión de derechos, lo que hizo posible que el concierto llegue a la señal abierta y sea disfrutado tanto por quienes asistieron al estadio San Marcos como por el público que no pudo estar presente. La transmisión está programada para el sábado 27 de diciembre a las 10:00 p. m.

Corazón Serrano transmitirá su histórico concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

Corazón Serrano transmitirá su histórico concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' en restaurante: "A tu lado"

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema?"

Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema?"

Hija de Jaime Bayly se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con el escritor: "Salud por nosotros"

Hija de Jaime Bayly se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con el escritor: "Salud por nosotros"

Año Nuevo 2026 en Lima: conciertos, fiestas, precios y dónde comprar entradas

Año Nuevo 2026 en Lima: conciertos, fiestas, precios y dónde comprar entradas

Samahara Lobatón se pronuncia luego de que Youna, padre de su primera hija, revelara que fue diagnosticado con cáncer: "Tienes todo mi apoyo"

Samahara Lobatón se pronuncia luego de que Youna, padre de su primera hija, revelara que fue diagnosticado con cáncer: "Tienes todo mi apoyo"

Jaime Bayly revela la dura confesión que le hizo su hija antes de su boda: Estaba cansada de que sea su padre

Jaime Bayly revela la dura confesión que le hizo su hija antes de su boda: Estaba cansada de que sea su padre

