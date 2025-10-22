HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Espectáculos

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

“Me quedé sola, aunque ustedes no lo crean”, confesó devastada la exmiss Perú Suheyn Cipriani, al contar que sus revelaciones en ‘El valor de la verdad’ y en otros programas provocaran que su tía le pidiera dejar el grupo familiar. 

Suheyn Cipriani postuló al Miss Perú en 2019 y 2023. Foto: Composición LR/TikTok.

Suheyn Cipriani reveló el duro momento personal que atraviesa. La exmiss Perú mostró un chat privado en el que su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada en TV. Cabe recordar que en ‘El valor de la verdad’, la modelo contó que fue abusada de niña por la pareja de su madre, habló sobre la mala relación con su progenitora y las agresiones que sufrió por parte del padre de su hija, el salsero César Vega.

“Me quede sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia. Pero han llegado personas a mi vida que me entienden muchos más”, confesó entre lágrimas durante una transmisión en vivo en TikTok. Además, señaló que llamó a su padre para decirle que decidió salir del grupo familiar y él, para animarla, le regaló una llamita de peluche. “Estoy orgulloso de ti”, le dijo su papá, relató Suheyn muy emocionada.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone la cifra que César Vega quiere darle a su hija como pensión: “Vamos a ir a juicio”

lr.pe

Suheyn Cipriani expone chat donde su tía le pide dejar el grupo familiar

Durante la transmisión en Tiktok, Suheyn Cipriani, de 29 años, mostró el chat privado en el que su tía le pide amablemente que deje el grupo familiar WhatsApp por sus comentarios en programas de farándula y en ‘EVDLV’.

“Yo te pido sobrina, con todo el cariño que te tengo, que por favor te retires del grupo. El tema es que estás en un chat muy familiar, porque tú sabes lo unidos que somos y lamentable tus opiniones y expresiones están causando mucha incomodidad en varios de nosotros”, se lee en el mensaje que le envió su tía, quien también le hizo una aclaración.

“Quiero que quede claro una cosa: yo no voy a invalidar lo que has vivido, de verdad lo siento muchísimo. Mucho menos voy a defender. De corazón espero que encuentres paz y perdón. El hecho que no este de acuerdo con algunas cosas, no signifique que dude de otras. Esto se trata más de apaciguar las aguas y evitar que la incomodidad se vuelva fastidio”, escribió la familiar de Suheyn Cipriani.

PUEDES VER: Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"

lr.pe

Suheyn Cipriani abandona chat familiar y llora al dar mensaje reflexivo

tras recibir el mensaje de su tía, Suheyn Cipriani decidió abandonar el grupo familiar y lo contó a sus seguidores durante un live en TikTok. La exmiss Perú aprovechó el momento para enviar un reflexivo mensaje sobre no guardar silencio ante los abusos.

“Callar está mal. Si alguien les hace daño o abusa de ustedes, no tienen por qué callar ni sentirse mal por eso, porque esto es lo que hace que la gente se calle”, expresó muy afectada la modelo por el trato que recibió de su familiar.

