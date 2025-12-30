Liliana Castro Mannarelli y su novia, Malory Vargas, reaparecieron juntas en redes sociales, donde ambas se mostraron muy enamoradas. La empresaria, quien tuvo un paso por el reality Combate, compartió las imágenes a través de su cuenta de TikTok.

En los videos se la ve degustando diversos platos en un lujoso restaurante limeño, acompañada de su pareja, quien fue la encargada de tomarle las fotos y es recordada por su participación en la serie ‘Al fondo hay sitio’, en 2016. Con la frase “A tu lado”, Castro Mannarelli inmortalizó el romántico momento y emocionó a sus seguidoras.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Liliana Castro y su novia Malory Vargas. Foto: TikTok.

Liliana Castro Mannarelli presume relación con Malory Vargas, exactriz de ‘AFHS’

Liliana Castro Mannarelli y Malory Castro son oficialmente pareja desde junio de 2023. Sin embargo, por motivos laborales y personales, ambas no se habrían visto las últimas semanas, ya que la exchica reality pasó las fiestas navideñas en el extranjero, mientras que la actriz estuvo en México, donde culminó la carrera de Conducción en la escuela de formación de actores y actrices de la cadena Televisa.

Por esa razón, el reencuentro de ambas fue más que especial y se dio en un restaurante limeño, donde disfrutaron de pastas y pizzas. Para cerrar las celebraciones, acudieron a una discoteca, lugar en el que se tomaron fotografías: en una de ellas, Malory aparece muy sonriente, mientras que Liliana Castro la observa muy enamorada y la sujeta de la cintura.

Cabe recordar que Castro se dio una nueva oportunidad en el amor tras su relación con Eva Bracamonte, con quien estuvo en prisión por el caso de la muerte de la empresaria Myriam Fefer en 2006. Por su parte, Vargas participó en ‘El gran show’ y actuó en series peruanas como “Los otros Concha”, “Solo una madre”, “Como dice el dicho”, entre otras producciones.

Usuarias felices con relación de Liliana Castro y Malory Vargas

Liliana Castro compartió las fotografías de su reencuentro con su novia Malory Vargas en TikTok, y los seguidores de la empresaria inundaron de buenos deseos la relación de la excombatiente.

“Es la única pareja que me transmite tanto amor real”, “Pensé que ya no seguían y se ven tan lindas juntas”, “Son tan divinas”, “Sean felices, bellezas”, “Lo bonito es que las dos brillan, ninguna opaca a la otra, eso es amor”, “Me encanta verlas juntas”, fueron algunos de los cientos de comentarios.