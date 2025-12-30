HOYSuscripcion LR Focus

Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Hermana de Luciana Fuster revela que padece delicada enfermedad y cómo la modelo la apoya: “Le agradezco por siempre”

Luciana Fuster se pronunció tras la revelación de su hermana mayor, Fernanda, quien confesó que gracias a la modelo ha podido sobrevivir en su lucha contra la enfermedad.

Fernanda Fuster acompañó a su hermana Luciana en todos los eventos de belleza. Foto: Composición LR/Instagram.
Fernanda Fuster, hermana mayor de Luciana Fuster, anunció en sus redes sociales que padece esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta su sistema nervioso central. En su relato, contó que le diagnosticaron esta condición hace seis años y que, desde entonces, ha visto limitada su calidad de vida. “Ya no recuerdo como es vivir normal”, escribió la influencer el martes 30 de diciembre.

Sin embargo, conmovió a muchos usuarios al revelar que tanto Luciana Fuster como su médico han sido piezas fundamentales en su lucha por sobrevivir. “Siempre han sido mi soporte y me han ayudado literalmente no solo a sobrevivir, sobre todo a vivir. Las amo y le agradezco por siempre”, compartió Fernanda.

La influencer mantiene una excelente relación con su hermana menor y ha estado presente en los momentos más importantes de la modelo, como su coronación en el Miss Grand Internacional 2023 en Tailandia.

PUEDES VER: Luciana Fuster llega a Tailandia y fanáticas la sorprenden con regalos: 'Me siento como en casa'

Hermana de Luciana Fuster explica cómo enfrenta la esclerosis múltiple

Fernanda Fuster compartió en sus redes sociales que, tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple, ha tenido que adaptarse a los dolores constantes y a los síntomas que se intensificaron con el correr de los años. Sin embargo, recientemente mostró su alivio, ya que le están suministrando una nueva medicación que le permitirá vivir mejor.

“Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida. Luego de 6 años por fin despierto sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin algún malestar”, señaló Fernanda desde la cama de un hospital.

Asimismo, expresó su pesar al reconocer que la esclerosis múltiple seguirá acompañándola, y admitió que tendrá que acostumbrarse a convivir con esa condición. “Aunque sé que la Esclerosis Múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir. Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo”, aseguró la influencer.

PUEDES VER: Luciana Fuster se pronuncia tras lo que pasó entre Mr. Nawat y miss México: 'Hay una mujer con sueños, emociones y dignidad'

Luciana Fuster le prometió a su hermana que nunca la dejará sola

En la publicación hecha por su hermana mayor, la modelo expresó su admiración por Fernanda Fuster, afirmando que, pese a su lucha diaria con la enfermedad, sigue siendo la misma persona de gran corazón.  

“Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme cueste lo que cueste. ¡Te admiro tanto! Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme ah y encima el peso de ser la más bonita”, escribió la reina de belleza.

Además, le prometió que nunca la dejaría sola. “Te amamos ‘jerbi’ de mi vida y jamás jamás jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada”, finalizó Luciana Fuster.

