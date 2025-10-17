HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

"Ella (Maju Mantilla) sabía que si yo no estaba contento, la sacaba de la casa", le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina en una entrevista exclusiva, donde también confesó que se quedará con todas las propiedades del norte y más que ambos comparten.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ya habrían firmado su conciliación. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ya habrían firmado su conciliación. Foto: Composición LR/Captura/ATV

En medio del proceso de separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, una nueva revelación del empresario peruano sorprendió a más de uno. Durante la reciente emisión de ‘Magaly TV, la firme’, se difundió un audio en el que el aún esposo de la exreina de belleza la amenazó directamente para que firme la conciliación. Todo esto se dio luego de que descubran las presuntas infidelidades de la exconductora de 'Arriba mi gente'.

Las declaraciones de Gustavo Salcedo han generado controversia, no solo por su contenido, sino también por el tono y las condiciones bajo las cuales, presuntamente, se habría presionado a Mantilla para llegar a un acuerdo legal. El deportista dio detalles del proceso, asegurando que la decisión de firmar o no tendría consecuencias inmediatas.

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: 'Se acordó que él se quede con sus hijos'

lr.pe

La fuerte amenaza de Gustavo Salcedo para que Maju Mantilla firme conciliación

En una entrevista exclusiva con Magaly Medina, Gustavo Salcedo compartió detalles comprometedores sobre su separación de Maju Mantilla. En el material presentado por ‘Magaly TV, la firme’, se escucha al deportista afirmar que invitó a Mantilla a una reunión de conciliación el 12 de marzo. Durante este encuentro, le habría mostrado todas las pruebas que reunió de las presuntas infidelidades con Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente' y George Slebi, actor colombiano.

“La invito a conciliar, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia”, es la frase que pronuncia Salcedo en el audio difundido por el programa de ATV.

Además, el exatleta indicó que había llegado a un acuerdo en el que se le otorgaba la residencia en la vivienda familiar junto a sus hijos, mientras que Maju Mantilla tendría que establecerse en otro lugar y acogerse a un régimen de visitas. "También, todas las inversiones que se han hecho en el norte, etc, yo me las quedo", expresó Gustavo Salcedo.

PUEDES VER: Abogada penalista analiza caso de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y lanza advertencia: 'Muchos casos de feminicidio empiezan así'

lr.pe

Detalles de la convivencia tras el acuerdo entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Además de la distribución de propiedades, Gustavo Salcedo profundizó en cómo se estructuró la convivencia posterior al acuerdo de conciliación. Señaló que se estableció un plazo de tres meses para que Maju Mantilla desocupara el departamento que compartían, el cual vencía el 10 de julio.

“En la conciliación quedamos en que aún vivamos 3 meses hasta el 10 de julio para que me deje, entonces en esos 3 meses, que ella estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón”, comentó el deportista durante su intervención.

“Más que nada era como si quisiera arreglar las cosas, para quedarse en la casa, también con los hijos y sabía que si yo no estaba contento, simplemente la saco de la casa”, expresó Gustavo Salcedo, reafirmando su posición frente al proceso de conciliación con Maju Mantilla.

