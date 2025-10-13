HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Espectáculos

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, respondió fuerte al comunicado de Maju Mantilla, quien acusó a su aún esposo de descalificarla y hablar mal de ella, al revelar las presuntas infidelidades de la modelo peruana.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo enfrentados tras polémica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo enfrentados tras polémica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen en el centro de la controversia mediática tras las declaraciones del empresario en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Luego de que Salcedo asegurara haber sido víctima de infidelidad por parte de la exreina de belleza, ella difundió un contundente comunicado anunciando que tomará acciones legales. Ante esto, el abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, respondió públicamente, dejando claro que están preparados para enfrentar cualquier medida judicial que se inicie.

Las declaraciones del abogado se dieron durante una entrevista en el programa matutino ‘América hoy’, donde explicó que, si Maju Mantilla decide proceder legalmente, ellos responderán con los recursos legales pertinentes. Además, aclaró que su cliente, hasta el momento, no le ha solicitado iniciar ninguna acción relacionada con el comunicado de la presentadora.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: 'Se acordó que él se quede con sus hijos'

lr.pe

Abogado de Gustavo Salcedo confronta a Maju Mantilla tras comunicado

Durante su intervención en ‘América hoy’, Jorge Petrozzi sostuvo que la ex Miss Mundo Perú 2004 deberá ser coherente con las decisiones legales que tome a partir de ahora. “El comunicado que ha publicado la señora es de hace unas horas, habrá que esperar cuáles son las acciones que ella toma y cuando ejerza el derecho que cree tener o considera, sea de cualquier índole, civil o penal, habrá que responderle”, señaló el abogado de Gustavo Salcedo.

El letrado enfatizó que aún no hay ninguna acción judicial en curso por parte de Salcedo y que su cliente no lo ha contactado para iniciar procedimientos legales. “A mí Gustavo no me ha llamado preguntándome absolutamente nada ni a decirme nada por el comunicado”, expresó Petrozzi, aclarando que actuarán legalmente solo si Maju decide llevar el caso a instancias judiciales.

En sus declaraciones, también defendió el derecho de su cliente a responder si se concreta una demanda: “La señora está diciendo que va a tomar acciones legales. Bueno, es su derecho y será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma”, agregó.

PUEDES VER: Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: 'No permitiré que me siga dañando'

lr.pe

El comunicado de Maju Mantilla sobre declaraciones de Gustavo Salcedo

El pronunciamiento de Maju Mantilla se produjo poco después de que Gustavo Salcedo revelara, durante su participación en el programa de Magaly Medina, que la conductora de televisión le habría sido infiel en al menos dos oportunidades. Estas afirmaciones generaron gran repercusión en medios y redes sociales.

En su comunicado, Mantilla rechazó enfáticamente las acusaciones y dejó claro que no permitirá que se siga vulnerando su imagen pública. Además, subrayó que tomará todas las medidas legales necesarias para proteger sus derechos. “No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, expresó la exreina de belleza.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Un punto clave de su mensaje fue la defensa de su rol como madre, señalando que los ataques públicos han afectado emocionalmente a sus hijos. “Lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente”, manifestó Maju Mantilla.

Notas relacionadas
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

LEER MÁS
Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025