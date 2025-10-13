Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen en el centro de la controversia mediática tras las declaraciones del empresario en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Luego de que Salcedo asegurara haber sido víctima de infidelidad por parte de la exreina de belleza, ella difundió un contundente comunicado anunciando que tomará acciones legales. Ante esto, el abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, respondió públicamente, dejando claro que están preparados para enfrentar cualquier medida judicial que se inicie.

Las declaraciones del abogado se dieron durante una entrevista en el programa matutino ‘América hoy’, donde explicó que, si Maju Mantilla decide proceder legalmente, ellos responderán con los recursos legales pertinentes. Además, aclaró que su cliente, hasta el momento, no le ha solicitado iniciar ninguna acción relacionada con el comunicado de la presentadora.

Abogado de Gustavo Salcedo confronta a Maju Mantilla tras comunicado

Durante su intervención en ‘América hoy’, Jorge Petrozzi sostuvo que la ex Miss Mundo Perú 2004 deberá ser coherente con las decisiones legales que tome a partir de ahora. “El comunicado que ha publicado la señora es de hace unas horas, habrá que esperar cuáles son las acciones que ella toma y cuando ejerza el derecho que cree tener o considera, sea de cualquier índole, civil o penal, habrá que responderle”, señaló el abogado de Gustavo Salcedo.

El letrado enfatizó que aún no hay ninguna acción judicial en curso por parte de Salcedo y que su cliente no lo ha contactado para iniciar procedimientos legales. “A mí Gustavo no me ha llamado preguntándome absolutamente nada ni a decirme nada por el comunicado”, expresó Petrozzi, aclarando que actuarán legalmente solo si Maju decide llevar el caso a instancias judiciales.

En sus declaraciones, también defendió el derecho de su cliente a responder si se concreta una demanda: “La señora está diciendo que va a tomar acciones legales. Bueno, es su derecho y será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma”, agregó.

El comunicado de Maju Mantilla sobre declaraciones de Gustavo Salcedo

El pronunciamiento de Maju Mantilla se produjo poco después de que Gustavo Salcedo revelara, durante su participación en el programa de Magaly Medina, que la conductora de televisión le habría sido infiel en al menos dos oportunidades. Estas afirmaciones generaron gran repercusión en medios y redes sociales.

En su comunicado, Mantilla rechazó enfáticamente las acusaciones y dejó claro que no permitirá que se siga vulnerando su imagen pública. Además, subrayó que tomará todas las medidas legales necesarias para proteger sus derechos. “No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, expresó la exreina de belleza.

Un punto clave de su mensaje fue la defensa de su rol como madre, señalando que los ataques públicos han afectado emocionalmente a sus hijos. “Lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente”, manifestó Maju Mantilla.