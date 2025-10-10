HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

Maju Mantilla se fue de la casa que compartía con su esposo Gustavo Salcedo tras exponerse los audios en los cuales la acusan de infidelidad. El empresario se quedó con sus dos hijos menores.

Maju Mantilla es acusada por su esposo de infidelidades. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Maju Mantilla es acusada por su esposo de infidelidades. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

El distanciamiento entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ya es un hecho confirmado. Según declaraciones del abogado del empresario, Jorge Petrozi, ambos firmaron una conciliación legal que pone fin a su convivencia, en medio de una ola de polémicas mediáticas relacionadas con una supuesta infidelidad de la conductora.

La medida establece que la exMiss Mundo ya no reside en el hogar familiar y que el empresario permanece en la vivienda junto a sus hijos menores. Además, se estipuló un régimen de visitas que permite a la exconductora de 'Arriba mi gente' tener contacto libre con sus pequeños, sin restricciones ni limitaciones legales.

PUEDES VER: Abogada penalista analiza caso de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y lanza advertencia: 'Muchos casos de feminicidio empiezan así'

Maju Mantilla ya no vive con Gustavo Salcedo

Durante una entrevista con el programa 'Amor y fuego', Jorge Petrozi, abogado de Gustavo Salcedo, confirmó que su cliente y la presentadora de televisión firmaron un acuerdo conciliatorio que oficializa su separación. Según el letrado, ambas partes decidieron terminar su vida en común en buenos términos, priorizando el bienestar de sus hijos.

“Lo que han acordado es que la señora se retira del hogar conyugal, porque obviamente ya no pueden seguir haciendo vida en común”, declaró Petrozi en televisión nacional. El abogado de Gustavo Salcedo detalló que fue un acuerdo mutuo, sin necesidad de llegar a instancias judiciales.

El empresario, involucrado en el escándalo mediático, permanece en la residencia familiar, ubicada en Lima, acompañado de los dos menores que tuvo con Maju Mantilla. A su vez, la exreina de belleza puede visitar a sus hijos en cualquier momento. “La señora puede ver a sus hijos sin ninguna restricción ni limitación”, reiteró el defensor legal de Salcedo.

PUEDES VER: Magaly Medina pone a disposición de la justicia audio clave en el que Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez en malecón

Abogado de Gustavo Salcedo asegura que audios lo favorecen

La polémica en torno a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se intensificó tras la filtración de unos audios en los que se escucha al deportista peruano admitir que siguió a su esposa y al productor Christian Rodríguez, con el fin de obtener pruebas de una supuesta infidelidad. Para el abogado Petrozi, este material juega a favor de su cliente, ya que, según él, demuestra que las acciones tomadas por el empresario no tuvieron un propósito delictivo.

“Ahí el señor Gustavo Salcedo reconoce que todas las acciones que tomó fueron con la única finalidad de poder probar ese adulterio y que su aún esposa no pueda negar que ese hecho ocurrió”, afirmó. El abogado insistió en que no hubo intención de acoso ni comportamiento violento por parte de su patrocinado.

Ante las críticas públicas sobre un posible seguimiento indebido o utilización de dispositivos GPS, el abogado fue enfático en descartar cualquier delito. “Para que exista acoso debe haber la intención de alterar la paz o la intimidad de una persona, cuestión que no ha ocurrido porque recién el señor Rodríguez se siente acosado”, explicó.

PUEDES VER: Filtran impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo y sus confesiones sobre presunta infidelidad de Maju Mantilla

En el programa 'Magaly TV, la firme' se difundieron declaraciones inéditas de Gustavo Salcedo, donde admite haber instalado un GPS en el vehículo de Maju Mantilla y en el del productor Christian Rodríguez, quien habría sido vinculado sentimentalmente con la ex Miss Mundo Perú.

“Acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los dos (…) desde el teléfono, todo. Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía, y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo”, declaró Salcedo en un reportaje emitido anteriormente.

Asimismo, el empresario relató cómo descubrió la supuesta relación entre su esposa y el exproductor del programa 'Arriba mi gente'. “Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar porque yo el día anterior la había ampayado”, reveló a un reportero de Magaly Medina.

