EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla rompió su silencio tras las declaraciones de su aún esposo Gustavo Salcedo. En un extenso comunicado, negó las acusaciones y aseguró que protegerá legalmente a sus hijos y su honra.


Gustavo Salcedo fue acusado de agredir físicamente al exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez. Foto: composiciónLR/Instagram/Willax

La ex Miss Mundo, Maju Mantilla, emitió un contundente comunicado en sus redes sociales tras las declaraciones públicas de su aún esposo, Gustavo Salcedo, en el programa de Magaly Medina. La también conductora de televisión decidió hablar luego de más de dos semanas de silencio, en medio de una ola de comentarios y cuestionamientos que han afectado directamente su vida personal y familiar.

La modelo respondió de manera firme a las acusaciones de infidelidad y malos tratos que se difundieron en medios de comunicación y plataformas digitales. A través de un mensaje extenso, negó las imputaciones, aclaró su situación con Salcedo y defendió su rol como madre frente a los señalamientos públicos que la acusan de abandono hacia sus hijos.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre las acusaciones de Gustavo Salcedo?

En su declaración pública, Maju Mantilla expresó que ha sido víctima de una campaña de desprestigio tras las revelaciones de su esposo, quien aseguró en televisión que ella le fue infiel en al menos dos ocasiones. La ex Miss Mundo lamentó el tratamiento mediático del caso y el impacto emocional que este conflicto ha generado en sus hijos.

“Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos de medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre”, manifestó Mantilla.

La exconductora de televisión fue clara al recalcar que nunca ha descalificado públicamente a Gustavo Salcedo, a pesar de las declaraciones en su contra.

Por otra parte, se pronunció sobre los actos de violencia en los que estuvo involucrado Salcedo, luego de que se hiciera público que habría agredido físicamente a su exproductor, Christian Rodríguez Portugal.

“Quiero señalar que los rechazo tajantemente, la conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial NO la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como afirma”, señaló enfática.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre el divorcio con Gustavo Salcedo?

En relación con el proceso de divorcio, Maju Mantilla sostuvo que ha intentado resolver las diferencias con Salcedo de forma privada, priorizando el bienestar de su familia.

“Entendía que lo habíamos resuelto mutuamente, como repito, en la esfera privada como corresponde tratarse por bienestar de nuestras familias e hijos”, afirmó.

“Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada”, agregó.

Sobre el futuro legal del matrimonio, Mantilla fue enfática al mencionar que todo se manejará en las instancias correspondientes: “Los temas referidos a un posterior divorcio se manejan únicamente por la vía legal, que es el escenario donde se ventilan esos temas”.

“No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, concluyó.

