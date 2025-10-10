HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

Abogado de Gustavo Salcedo aseguró en vivo que Maju Mantilla dejó el hogar que compartía con su esposo e hijos, además de haber llegado a un acuerdo para que él se quedará con los niños. 

Maju Mantilla confirmó también que se divorciará de Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Maju Mantilla confirmó también que se divorciará de Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Maju Mantilla compartió un extenso comunicado en sus redes sociales para pronunciarse tras las declaraciones del abogado de Gustavo Salcedo quien aseguró que la exmiss Mundo dejó el hogar que compartía con él y sus dos hijos, además de afirmar que se había llegado a un acuerdo para que el empresario se quede con los niños. Lo dijo en 'Amor y fuego'.

Frente a esta versión, la trujillana señaló que sus hijos son su prioridad y que no permitirá que se le siga dañando. “Nunca he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente. Ellos son siempre mi prioridad, y mi silencio busca protegerlos directamente y así seguirá siendo. Pero no permitiré que me siga dañando”, escribió la exconductora de televisión.

“Con el Sr. Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada”, agregó Maju en el comunicado compartido en sus historias de Instagram.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

Maju Mantilla furiosa con Gustavo Salcedo por sus recientes declaraciones

En otra parte de su comunicado, Maju Mantilla expresó su indignación por el audio difundido en ‘Magaly TV: la firme’ en el que se le escucha a Gustavo Salcedo afirmar que la exmiss Mundo le habría sido infiel con el exproductor de Latina, Christian Rodríguez. En la grabación, incluso se menciona el presunto lugar privado donde se habrían encontrado, así como su supuesto romance con el actor colombiano George Slebi.

“Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado, un sinfín de agravios, insultos y calificativos en medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre. Jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente, no exista reciprocidad a mí", se aprecia en su mensaje.

PUEDES VER: Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

Maju Mantilla aclara que no le fue infiel a Gustavo Salcedo

Por otra parte, Maju Mantilla dejó en claro que no le fue infiel a su todavía esposo, Gustavo Salcedo, como él ha asegurado en ‘Magaly TV: la firme’. Además, afirmó que tomará acciones legales contra el padre de sus hijos.

"La conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial, no la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como se afirma, no he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal", compartió la exmiss Mundo, quien también aclaró que no volverá a pronunciarse sobre el tema.

