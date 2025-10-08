HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     
Espectáculos

Abogada penalista analiza caso de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y lanza advertencia: "Muchos casos de feminicidio empiezan así"

Tras un nuevo audio en el que Gustavo Salcedo admite haber espiado a Maju Mantilla, una abogada y una psicóloga analizaron las señales de violencia en una pareja y alertaron sobre posibles riesgos.

La abogada Romy Chang opinó sobre el caso de Gustavo Salcedo en programa de Magaly Medina.
La abogada Romy Chang opinó sobre el caso de Gustavo Salcedo en programa de Magaly Medina. | Foto: composición LR/captura ATV/Instagram

La difusión de un nuevo audio en el programa 'Magaly TV, la firme' ha generado un amplio revuelo. En el material presentado, Gustavo Salcedo admite haber intervenido el celular de su esposa Maju Mantilla, contratado a siete personas para seguirla y colocado GPS en su vehículo y en el del productor Christian Rodríguez Portugal. Tras la exposición, Magaly Medina conversó con la abogada penalista Romy Chang y la psicóloga Lizbeth Cueva, quienes ofrecieron un análisis del caso.

Durante el diálogo, Magaly expresó su inquietud ante la idea de espiar a una pareja y seguir compartiendo el mismo espacio, pese a la negación de una infidelidad, lo que abrió la charla que derivó en una advertencia por parte de la abogada.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

lr.pe

Aboga lanza fuerte advertencia tras analizar caso de Gustavo Salcedo

Luego de la difusión de la grabación, material obtenido durante una llamada entre un reportero de Magaly y Gustavo Salcedo, la psicóloga ofreció un análisis sobre los efectos emocionales de la obsesión en una relación. "En casos —no digo que este sea específicamente—, pero cuando hay un comportamiento obsesivo hacia la pareja, hay una necesidad fuerte de control, de seguimiento, de posesión", señaló. Este tipo de vínculo, según la especialista, termina anulando la libertad de las personas y quebrando la individualidad.

Cueva advirtió que la violencia no siempre se manifiesta de forma física ni se limita a ciertos espacios, sino que responde a creencias arraigadas sobre el respeto y la empatía en las relaciones. "Un comportamiento violento no tiene por qué ser selectivo", señaló. Medina reflexionó que convivir con alguien que agrede —no necesariamente con golpes, sino también con palabras o silencios— puede ser desgastante, especialmente cuando hay sospechas de infidelidad. En esa línea, la abogada Romy Chang lanzó una advertencia: "Hay que sumarle que muchos casos de feminicidio empiezan así".

PUEDES VER: Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

lr.pe

Silencio, negación y protección: el entorno que lo permite

Magaly coincidió con la doctora Chang y compartió que, tras revisar el material difundido el domingo en 'Día D' —amenazas explícitas de Salcedo hacia María Eugenia Vázquez, esposa de Christian Rodríguez—, su equipo y ella coincidieron en que las conductas reveladas podrían haber derivado en peores consecuencias. "Se podía haber cometido algo mucho más grave, no solo contra el productor, sino contra la propia esposa de Salcedo (Maju Mantilla)", manifestó.

La conversación giró hacia el riesgo que implica que una persona actúe con violencia hacia terceros vinculados a su pareja, lo que llevó a Romy Chang a plantear una inquietud: "Lo vemos en un detalle muy puntual: si él agrede a la esposa de la persona con la que supuestamente le fue infiel, ¿cómo no a su propia esposa?", cuestionó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En ese momento, Magaly recordó que Maju ha declarado públicamente que nunca ha sido víctima de agresión por parte de Salcedo. Sin embargo, la 'Urraca' también expresó dudas al respecto, y tanto la abogada como la psicóloga coincidieron en que muchas víctimas de violencia doméstica suelen negar el maltrato por diversos motivos. "Cubren al agresor por miedo, por vergüenza, por proteger a los hijos... Cuántas mujeres, hombres también, pero en este caso cuántas mujeres callan, toleran, soportan, cubren para proteger a la familia, a los hijos, más aún si son personas públicas", argumentó Lizeth Cueva.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

LEER MÁS
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Ric La Torre sorprende con impensada respuesta a Magaly tras fuertes críticas a su programa 'La noche habla': "Que me destruya, no importa"

Ric La Torre sorprende con impensada respuesta a Magaly tras fuertes críticas a su programa 'La noche habla': "Que me destruya, no importa"

LEER MÁS
Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

LEER MÁS
Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025