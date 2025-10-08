La difusión de un nuevo audio en el programa 'Magaly TV, la firme' ha generado un amplio revuelo. En el material presentado, Gustavo Salcedo admite haber intervenido el celular de su esposa Maju Mantilla, contratado a siete personas para seguirla y colocado GPS en su vehículo y en el del productor Christian Rodríguez Portugal. Tras la exposición, Magaly Medina conversó con la abogada penalista Romy Chang y la psicóloga Lizbeth Cueva, quienes ofrecieron un análisis del caso.

Durante el diálogo, Magaly expresó su inquietud ante la idea de espiar a una pareja y seguir compartiendo el mismo espacio, pese a la negación de una infidelidad, lo que abrió la charla que derivó en una advertencia por parte de la abogada.

Aboga lanza fuerte advertencia tras analizar caso de Gustavo Salcedo

Luego de la difusión de la grabación, material obtenido durante una llamada entre un reportero de Magaly y Gustavo Salcedo, la psicóloga ofreció un análisis sobre los efectos emocionales de la obsesión en una relación. "En casos —no digo que este sea específicamente—, pero cuando hay un comportamiento obsesivo hacia la pareja, hay una necesidad fuerte de control, de seguimiento, de posesión", señaló. Este tipo de vínculo, según la especialista, termina anulando la libertad de las personas y quebrando la individualidad.

Cueva advirtió que la violencia no siempre se manifiesta de forma física ni se limita a ciertos espacios, sino que responde a creencias arraigadas sobre el respeto y la empatía en las relaciones. "Un comportamiento violento no tiene por qué ser selectivo", señaló. Medina reflexionó que convivir con alguien que agrede —no necesariamente con golpes, sino también con palabras o silencios— puede ser desgastante, especialmente cuando hay sospechas de infidelidad. En esa línea, la abogada Romy Chang lanzó una advertencia: "Hay que sumarle que muchos casos de feminicidio empiezan así".

Silencio, negación y protección: el entorno que lo permite

Magaly coincidió con la doctora Chang y compartió que, tras revisar el material difundido el domingo en 'Día D' —amenazas explícitas de Salcedo hacia María Eugenia Vázquez, esposa de Christian Rodríguez—, su equipo y ella coincidieron en que las conductas reveladas podrían haber derivado en peores consecuencias. "Se podía haber cometido algo mucho más grave, no solo contra el productor, sino contra la propia esposa de Salcedo (Maju Mantilla)", manifestó.

La conversación giró hacia el riesgo que implica que una persona actúe con violencia hacia terceros vinculados a su pareja, lo que llevó a Romy Chang a plantear una inquietud: "Lo vemos en un detalle muy puntual: si él agrede a la esposa de la persona con la que supuestamente le fue infiel, ¿cómo no a su propia esposa?", cuestionó.

En ese momento, Magaly recordó que Maju ha declarado públicamente que nunca ha sido víctima de agresión por parte de Salcedo. Sin embargo, la 'Urraca' también expresó dudas al respecto, y tanto la abogada como la psicóloga coincidieron en que muchas víctimas de violencia doméstica suelen negar el maltrato por diversos motivos. "Cubren al agresor por miedo, por vergüenza, por proteger a los hijos... Cuántas mujeres, hombres también, pero en este caso cuántas mujeres callan, toleran, soportan, cubren para proteger a la familia, a los hijos, más aún si son personas públicas", argumentó Lizeth Cueva.