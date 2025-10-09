HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Presentan quinta moción de vacancia contra Boluarte
EN VIVO | Presentan quinta moción de vacancia contra Boluarte     EN VIVO | Presentan quinta moción de vacancia contra Boluarte     EN VIVO | Presentan quinta moción de vacancia contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían visto: "Sitio medio escondido"

Esposo de Maju Mantilla desata polémica al afirmar cómo y cuándo descubrió que la exmiss Mundo mantenía una presunta relación extramatrimonial con el exproductor de Latina, Christian Rodríguez.  

Gustavo Salcedo volvió a encender la polémica con sus declaraciones sobre Maju Mantilla. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Gustavo Salcedo volvió a encender la polémica con sus declaraciones sobre Maju Mantilla. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

‘Magaly TV: la firme’ expuso sorpresivas declaraciones de Gustavo Salcedo, en las que detalla los presuntos actos de infidelidad que habría cometido Maju Mantilla con Christian Rodríguez, su exproductor en el programa ‘Arriba mi gente’. Además, el empresario contó cómo y cuándo descubrió este supuesto romance clandestino, según se vio en el avance del programa conducido por Magaly Medina.

Durante la conversación con el reportero de ATV, Salcedo también reveló donde era el lugar que su esposa y el periodista de Latina habrían usado para verse en privado. “Sitio medio escondido”, declaró en un comienzo.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

lr.pe

Gustavo Salcedo revela el lugar privado donde Maju y exproductor se habrían visto

Luego de que Gustavo Salcedo revele que intervino los celulares de Maju Mantilla y Christian Rodríguez para espiarlos, e incluso colocó un GPS en sus respectivos autos para conocer su ubicación exacta, el empresario también afirmó que la madre de sus hijos habría mantenido una presunta relación con el actor colombiano George Slebi en 2018.

Ahora, Salcedo volvió a generar polémica al destapar el lugar privado donde la exreina de belleza y el exproductor de Latina se habrían visto. “Su sitio para verse era cerca al canal (Latina) en un sitio así medio escondido”, se le escucha decir en el avance que mostró ‘Magaly TV: la firme’.

En el mismo adelantó, también se muestra un fragmento en el que Salcedo relata cómo descubrió el presunto romance extramatrimonial entre su esposa y Rodríguez. “Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Ella se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar, porque yo el día anterior la había ampayado”, afirmó. Sus declaraciones completas se verán a las 9:45 de la noche de este jueves 9 de octubre.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

lr.pe

Gustavo Salcedo admite que contrató a siete personas para espiar a Maju

Magaly Medina difundió en su programa audios en los que Gustavo Salcedo detalla con precisión cómo espiaba a su todavía esposa Maju Mantilla. Según se escuchó, el empresario instaló un GPS tanto en el auto de ella como en el del exproductor de Latina, Christian rodríguez.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, contrató a un equipo de siete personas para que la investiguen y reunir pruebas sobre una presunta infidelidad. "Me pongo de investigador privado. Si hay alguna gente que la está investigando, yo después puse un equipo de siete personas por un año siguiéndola todo el tiempo: donde vivía su hermana, la suegra, todo", relató Salcedo.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

LEER MÁS
Abogada penalista analiza caso de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y lanza advertencia: "Muchos casos de feminicidio empiezan así"

Abogada penalista analiza caso de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y lanza advertencia: "Muchos casos de feminicidio empiezan así"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

LEER MÁS
Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir dos disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir dos disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

LEER MÁS
Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

LEER MÁS
Pareja de integrante de Agua Marina se quiebra al revelar su estado crítico y hace conmovedor pedido: “Oren por todos”

Pareja de integrante de Agua Marina se quiebra al revelar su estado crítico y hace conmovedor pedido: “Oren por todos”

LEER MÁS
Tony Rosado pierde la paciencia con Ethel Pozo y Janet Barboza por interrumpirlo en entrevista: “No me dejan hablar”

Tony Rosado pierde la paciencia con Ethel Pozo y Janet Barboza por interrumpirlo en entrevista: “No me dejan hablar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Quiénes son los heridos de Agua Marina tras balacera y cuál es su actual estado de salud?

Pareja de integrante de Agua Marina se quiebra al revelar su estado crítico y hace conmovedor pedido: “Oren por todos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025