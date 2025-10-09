‘Magaly TV: la firme’ expuso sorpresivas declaraciones de Gustavo Salcedo, en las que detalla los presuntos actos de infidelidad que habría cometido Maju Mantilla con Christian Rodríguez, su exproductor en el programa ‘Arriba mi gente’. Además, el empresario contó cómo y cuándo descubrió este supuesto romance clandestino, según se vio en el avance del programa conducido por Magaly Medina.

Durante la conversación con el reportero de ATV, Salcedo también reveló donde era el lugar que su esposa y el periodista de Latina habrían usado para verse en privado. “Sitio medio escondido”, declaró en un comienzo.

Gustavo Salcedo revela el lugar privado donde Maju y exproductor se habrían visto

Luego de que Gustavo Salcedo revele que intervino los celulares de Maju Mantilla y Christian Rodríguez para espiarlos, e incluso colocó un GPS en sus respectivos autos para conocer su ubicación exacta, el empresario también afirmó que la madre de sus hijos habría mantenido una presunta relación con el actor colombiano George Slebi en 2018.

Ahora, Salcedo volvió a generar polémica al destapar el lugar privado donde la exreina de belleza y el exproductor de Latina se habrían visto. “Su sitio para verse era cerca al canal (Latina) en un sitio así medio escondido”, se le escucha decir en el avance que mostró ‘Magaly TV: la firme’.

En el mismo adelantó, también se muestra un fragmento en el que Salcedo relata cómo descubrió el presunto romance extramatrimonial entre su esposa y Rodríguez. “Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Ella se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar, porque yo el día anterior la había ampayado”, afirmó. Sus declaraciones completas se verán a las 9:45 de la noche de este jueves 9 de octubre.

Gustavo Salcedo admite que contrató a siete personas para espiar a Maju

Magaly Medina difundió en su programa audios en los que Gustavo Salcedo detalla con precisión cómo espiaba a su todavía esposa Maju Mantilla. Según se escuchó, el empresario instaló un GPS tanto en el auto de ella como en el del exproductor de Latina, Christian rodríguez.

Además, contrató a un equipo de siete personas para que la investiguen y reunir pruebas sobre una presunta infidelidad. "Me pongo de investigador privado. Si hay alguna gente que la está investigando, yo después puse un equipo de siete personas por un año siguiéndola todo el tiempo: donde vivía su hermana, la suegra, todo", relató Salcedo.