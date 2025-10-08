El caso que involucra a Gustavo Salcedo sigue revelando nuevas aristas. Además de admitir que contrató a siete personas para seguir a Maju Mantilla durante un año, el aún esposo de la exconductora de 'Arriba mi gente' confesó que intervino su celular y que durante dos años tuvo acceso a sus conversaciones, ubicaciones y registros privados.

En el nuevo audio expuesto por Magaly Medina en su programa el martes 7 de octubre, el deportista asegura que esa vigilancia digital le permitió confirmar lo que califica como una infidelidad por parte de la exMiss Mundo, a quien señala de tener una relación extramatrimonial con el productor Christian Rodríguez Portugal.

"Podía ver todo lo que hacía": Gustavo Salcedo confiesa intervención al celular de Maju Mantilla

En la grabación difundida en 'Magaly TV, la firme', Gustavo Salcedo admite haber intervenido el celular de Maju y accedido a sus conversaciones, imágenes y ubicaciones. "Acá están los seguimientos que yo le tenía, con GPS a los dos, por el teléfono, todo", se le escucha decir. Luego añade: "Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía".

Salcedo sostiene que sus confrontaciones con María Julia Mantilla no se basaban en sospechas, sino en lo que él llama "certeza del cien por ciento". "Yo veía lo que tenía en el celular y ella me lo negaba", afirma. En el mismo audio, describe cómo seguía los movimientos telefónicos de su esposa. "Es como que yo vea tu celular que está clonado, lo que haces y lo que no haces, y le decía y negaba… era negación, negación, negación", agregó.

Gustavo Salcedo afirma que vigiló durante dos años a Maju Mantilla ante sospecha de infidelidad

La intervención al celular no fue un episodio aislado. Salcedo indica que desde 2023 mantuvo una vigilancia constante sobre su esposa. "Yo estaba en esto desde el 2023, más de dos años dudando si mi esposa salía o no con otro", revela en el mismo audio, el cual, cabe precisar, es un registro de la conversación que sostuvo el exmedallista con un reportero de 'Magaly TV, la firme'. La frase confirma que el seguimiento digital y físico se extendió por un largo periodo.

Según lo expuesto por Magaly Medina en su programa, el esposo de Maju Mantilla también asegura que conocía cada paso del productor, quien lo ha denunciado por tentativa de homicidio, acoso, marcaje y otros delitos. "Yo sabía todos los movimientos que hacía él", afirma.