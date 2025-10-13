Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

'Yo soy' tuvo como ganador al imitador de Pedro Infante. Foto: Composición LR/América TV/latina.

La temporada 2025 - 1 de 'Yo Soy' concluyó con un emocionante desenlace que dejó a los televidentes al borde de sus asientos. El programa de imitación, que ha cautivado a la audiencia peruana, alcanzó un notable rating en su última emisión, destacando el triunfo del icónico Pedro Infante.

El reality de canto alcanzó 11 puntos de rating en el rubro Hogares Lima Total, superando por primera vez a su gran competencia: ‘El reventonazo de la Chola’, que alcanzó 9,7 unidades de rating. El programa de Latina se convirtió en el más visto del pasado sábado 11 de octubre.

¿Cuáles fueron los programas más vistos del sábado 11 de octubre?

La final de ‘Yo soy’ alcanzó los 11 puntos, dejando en segundo lugar a América Noticias: edición mañana, que hizo 10,2. En la tabla, ‘El reventonazo de la chola’ cerró el podio marcando 9,7 de rating.

La lista la cerraron los programas ‘Los milagros de la rosa’ y ‘Esta noche’ con 9,3 y 8,9, respectivamente. En conclusión, un programa de Latina lideró la tabla y las cuatro restantes de América Televisión.

Final de ‘Yo soy’ 2025

La gran final de Yo Soy estuvo llena de emoción y talento, con los finalistas Josué Rivaldo (Raphael), Jesús Zavaleta (Pedro Infante), Gandy Antonelli (Daddy Yankee) y Luigui Jesús (José José), quienes dieron lo mejor de sí para conquistar al público y al jurado. Tras varias rondas eliminatorias, los imitadores de Daddy Yankee y José José quedaron fuera, dejando un intenso duelo entre Raphael y Pedro Infante.

El cierre fue puro sentimiento: Raphael interpretó ‘Balada Triste de Trompeta’, mientras Pedro Infante conmovió con ‘Deja que salga la luna’. Finalmente, Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se coronó como el ganador de la temporada y se llevó el trofeo junto a un premio de 20 mil soles, consolidando el éxito del programa en el rating.