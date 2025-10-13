Imitador de José José le pide disculpas públicas a Raphael de 'Yo Soy' tras exponer su actitud distante: "Recién estoy aprendiendo"
"También cometo errores", se excusó Luigui Cruz, imitador de José José, luego de generar polémica al cuestionar las actitudes de su excompañero, Raphael de 'Yo Soy', durante la competencia.
En horas de la noche del domingo 12 de octubre, Luigui Cruz, finalista de 'Yo Soy' 2025 gracias a su imitación de José José, sorprendió a sus seguidores al pronunciarse públicamente sobre una reciente polémica. A través de una transmisión en vivo en TikTok, el artista reconoció que sus declaraciones previas acerca de la actitud de su excompañero Josué Rivaldo, imitador de Raphael, generaron una ola de reacciones inesperadas. Ante ello, el artista nacido en el Callao decidió ofrecer disculpas públicas, asegurando que aún está en proceso de aprendizaje y que su intención nunca fue generar una controversia de tal magnitud.
La controversia se originó cuando Luigui Cruz manifestó haberse sentido incómodo durante los días previos a la final de 'Yo Soy', debido a lo que él describió como una actitud distante y ciertos comentarios desafortunados por parte de Josué Rivaldo hacia algunos concursantes y miembros del equipo de producción. Estas palabras desataron un debate en redes sociales, lo que llevó al imitador de José José a reflexionar sobre el impacto de sus declaraciones.
Imitador de José José zanja polémica con Raphel de 'Yo Soy'
Durante su transmisión en vivo en TikTok, Luigui Cruz se mostró visiblemente afectado por el revuelo que causaron sus comentarios iniciales sobre Josué Rivaldo, imitador de Raphael. El joven cantante reconoció que actuó impulsivamente al compartir sus percepciones personales sin medir las posibles consecuencias. "Yo expresé mi sentir, expresé lo que sentía en ese momento y no pensé que un comentario así iba a generar tanta polémica", confesó, en un tono autocrítico.
Consciente del alcance que puede tener una opinión en redes sociales, Cruz dio un paso atrás y ofreció disculpas públicas tanto a su excompañero como al público del programa. "Por eso, yo pido disculpas, sé que no debí comentar nada, yo recién estoy aprendiendo. También cometo errores", añadió, dejando claro que su intención no fue atacar, sino simplemente exponer una situación que lo incomodó. Con estas declaraciones, el finalista de 'Yo Soy' busca cerrar el capítulo y enfocarse en su crecimiento artístico.