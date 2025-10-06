HOYSuscripcion LR Focus

‘El reventonazo de la Chola’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

Programa conducido por ‘La chola Chabuca’ volvió a imponerse en el rating y dejó rezagados a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’.

La Chola Chabuca es un personaje interpretado por Ernesto Pimentel. Foto: América TV.
La Chola Chabuca es un personaje interpretado por Ernesto Pimentel. Foto: América TV.

El sábado 4 de octubre, la competencia por el rating en la televisión nacional se intensificó, destacando los programas de América Televisión, que dominaron la medición. Ese es el caso de ‘El Reventonazo de la Chola’, conducido por Ernesto Pimentel, que se alzó en el primer puesto con 11 puntos, consolidándose como el favorito de la audiencia en el horario de 8 p.m. a 10 p.m.

En segundo lugar, ‘Los milagros de la rosa Perú’ logró 9,6 puntos. Además, el programa ‘Esta noche’, también presentado por la ‘Chola Chabuca’, e hicieron un homenaje a la fallecida Camucha Negrete, ocupó el cuarto lugar con 8,3 puntos.

¿Cuánto rating consiguieron ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’?

El programa de Latina, ‘Yo soy’, logró un rating de 7,1 puntos durante su transmisión de 9 p.m. a 11 p.m., posicionándose en el octavo lugar en la lista general de medición. En este espacio de canto e imitación se tuvo la conmovedora eliminación de Paul McCartney y Emanuel Noir del concurso, quienes eran los favoritos del público.

Semana a semana ‘Yo soy’ aumenta medianamente sus cifras de rating, por esa razón, se rumorea que ‘El reventonazo de la chola’, líder del rating nocturno, haría un programa especial para competir con el gran final del reality de canto.

Por su parte, más rezagado quedó ‘JB en ATV’, quienes consiguieron 4,5 de rating gracias a sus divertidos sketches y liderados por Jorge Benavides.

