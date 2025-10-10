Final Yo Soy 2025 EN VIVO vía Latina: a qué hora, dónde ver y cómo votar por el ganador del concurso de imitación vía App de Latina

La gran final de 'Yo Soy 2025' ha llegado y promete ser una noche llena de emoción, talento y nostalgia. Luego de una intensa semifinal en la que los imitadores de Pedro Infante, Raphael, José José y Daddy Yankee demostraron por qué llegaron tan lejos, los jueces sorprendieron al decidir que los cuatro avancen a la última gala del concurso de imitación más popular del Perú. La final se vivirá EN VIVO este sábado 11 de octubre a través de la señal de Latina.

Con el talento de los finalistas sobre el escenario y el apoyo del público como pieza clave, la primera edición 2025 de 'Yo Soy' se despide por todo lo alto. Los fanáticos del programa tendrán la posibilidad de votar por su imitador favorito mediante la app oficial de Latina, herramienta que será crucial para definir al ganador. En esta nota te contamos a qué hora empieza la transmisión, dónde ver el programa en vivo y cómo puedes participar con tu voto para elegir al gran triunfador de la temporada.

¿A qué hora es la final de 'Yo Soy' 2025?

La esperada final de 'Yo Soy' 2025 se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana), en una transmisión EN VIVO por la señal de Latina Televisión. En esta última gala, los tres imitadores finalistas tendrán su última oportunidad para impresionar al jurado y al público, quienes jugarán un rol clave en la elección del ganador.

El programa promete una noche cargada de emociones, presentaciones memorables y sorpresas, con lo mejor del talento nacional en escena. Si eres fan del concurso, asegúrate de sintonizar a tiempo y tener lista la app de Latina para emitir tu voto durante la transmisión en directo.

¿Dónde ver la gran final de 'Yo Soy'?

La gran final de 'Yo Soy' 2025 podrá disfrutarse en señal abierta a través de Latina Televisión, el canal oficial del programa. La cita es este sábado 11 de octubre desde las 9:00 p.m., y quienes deseen seguir cada detalle en tiempo real también podrán hacerlo en simultáneo a través del canal oficial de 'Yo Soy' en YouTube.

De esta manera, tanto los televidentes como los usuarios digitales tendrán la posibilidad de vivir el cierre de temporada desde cualquier dispositivo. Ya sea por televisión tradicional o vía streaming, la producción ha dispuesto múltiples plataformas para que nadie se pierda el desenlace del popular concurso de imitadores.

¿Cómo votar por tu imitador favorito en la final de 'Yo Soy' 2025?

Latina ha habilitado nuevamente su aplicación oficial para que todos los seguidores del programa 'Yo Soy' 2025 puedan elegir al ganador de esta temporada. La votación es completamente gratuita y se realiza de forma sencilla a través de la app móvil del canal. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo:

Descarga la app de Latina desde la Play Store (Android) o App Store (iOS). Regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta creada. Accede a la sección PARTICIPA, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Elige a tu imitador favorito y emite tu voto. Recuerda que solo se permite un voto por usuario en cada ronda de votación.

Ten en cuenta que esta opción de votación estará habilitada solo durante la emisión en vivo del programa, por lo que deberás estar atento para apoyar a tu artista favorito en el momento indicado.