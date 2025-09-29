‘El reventonazo de la Chola’ lideró el rating del fin de semana y superó a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

Chola Chabuca volvió a ganarle en rating a producciones de ATV y Latina. Foto: América Tv.

Chola Chabuca volvió a ganarle en rating a producciones de ATV y Latina. Foto: América Tv.

‘El reventonazo de la Chola’, programa conducido por la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, se consolidó nuevamente como el líder del rating de los sábados. Según las cifras del 27 de septiembre, el espacio de América TV fue el más sintonizado de la jornada al registrar una audiencia de 12.1.

Cabe recordar que el otro programa de la Chola, ‘Esta noche’, dedicado a entrevistas de personajes de la farándula, llegó a su fin la semana anterior y ya no se emitió. Durante su periodo en el aire, en varias ocasiones también logró posicionarse como el más visto de los sábados.

¿Cuánto rating hicieron ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’?

Por su parte, el programa musical de imitación de Latina, ‘Yo soy’, conducido por Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reategui, regresó a la pantalla tras varios años ausente y cada vez más se acerca a su gran final. En la medición del 27 de septiembre obtuvo 6.7 de rating.

En tanto que el programa cómico ‘JB en ATV’ marcó 4.8 de rating, convirtiéndose como la producción más vista de ese canal, el sábado 27.

Sin embargo, el verdadero competidor de ‘El reventonazo de La Chola’, fue ‘Los milagros de la rosa Perú’, emitido por América TV con 10.9, seguido de su noticiero de mediodía con 10.6