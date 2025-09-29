HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

‘El reventonazo de la Chola’ lideró el rating del fin de semana y superó a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

El programa de ‘La chola chabuca’ volvió a conquistar el rating del sábado 27 de septiembre en América TV. 

Chola Chabuca volvió a ganarle en rating a producciones de ATV y Latina. Foto: América Tv.
Chola Chabuca volvió a ganarle en rating a producciones de ATV y Latina. Foto: América Tv.

‘El reventonazo de la Chola’, programa conducido por la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, se consolidó nuevamente como el líder del rating de los sábados. Según las cifras del 27 de septiembre, el espacio de América TV fue el más sintonizado de la jornada al registrar una audiencia de 12.1.

Cabe recordar que el otro programa de la Chola, ‘Esta noche’, dedicado a entrevistas de personajes de la farándula, llegó a su fin la semana anterior y ya no se emitió. Durante su periodo en el aire, en varias ocasiones también logró posicionarse como el más visto de los sábados.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: El arte de SANAR con ENERGÍA | AstroMood

PUEDES VER: ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ se coronan en el rating y derrotan ‘Yo Soy’ y ‘JB en ATV’

lr.pe

¿Cuánto rating hicieron ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’?

Por su parte, el programa musical de imitación de Latina, ‘Yo soy’, conducido por Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reategui, regresó a la pantalla tras varios años ausente y cada vez más se acerca a su gran final. En la medición del 27 de septiembre obtuvo 6.7 de rating.

En tanto que el programa cómico ‘JB en ATV’ marcó 4.8 de rating, convirtiéndose como la producción más vista de ese canal, el sábado 27.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sin embargo, el verdadero competidor de ‘El reventonazo de La Chola’, fue ‘Los milagros de la rosa Perú’, emitido por América TV con 10.9, seguido de su noticiero de mediodía con 10.6

Notas relacionadas
‘Esta noche’, programa de la Chola Chabuca, vuelve a derrotar en rating a ‘Yo soy’ y se convierte en el más visto

‘Esta noche’, programa de la Chola Chabuca, vuelve a derrotar en rating a ‘Yo soy’ y se convierte en el más visto

LEER MÁS
Janet Barboza llora al hablar de su única hija y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza llora al hablar de su única hija y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

LEER MÁS
Janet Barboza sorprende a la 'Chola Chabuca' al exponer la cantidad exacta de operaciones que se ha hecho: "Hay que invertir"

Janet Barboza sorprende a la 'Chola Chabuca' al exponer la cantidad exacta de operaciones que se ha hecho: "Hay que invertir"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Elera rompe en llanto junto a su hijo y Allison Pastor tras exponerse la promesa que le hizo a su madre

Erick Elera rompe en llanto junto a su hijo y Allison Pastor tras exponerse la promesa que le hizo a su madre

LEER MÁS
Milett Figueroa impacta al confesar que no está separada de Marcelo Tinelli y que todo fue una discusión de pareja: “Estamos bien”

Milett Figueroa impacta al confesar que no está separada de Marcelo Tinelli y que todo fue una discusión de pareja: “Estamos bien”

LEER MÁS
Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su culpa: “Me sentí afectado”

Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su culpa: “Me sentí afectado”

LEER MÁS
Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

LEER MÁS
Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Espectáculos

Beto Ortiz se quiebra al ver abrazo entre ‘Cri Cri’ y su madre en pleno programa de EVDLV: "¿Eres consciente de la suerte qué tienes?"

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo terminaron definitivamente su relación tras 2 años: Angie Arizaga expone la razón real de la ruptura

¡De Perú a México! Emil ‘La Causa’ se emociona al cantar con Piso 21 en Toluca: “Inolvidable”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota