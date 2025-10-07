‘Esto es guerra’ se mantiene como el programa en vivo más visto de la televisión, alcanzando 20 puntos de rating el 6 de octubre, superando a 'Yo soy' y 'Magaly TV, la firme'. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

Con altos y bajos, ‘Esto es guerra’ ha sabido mantenerse en el programa en vivo más visto de la televisión y ha derrotado a grandes producciones de otros canales como ‘Yo soy’ (Latina) y ‘Magaly TV, la firme’ (ATV). Por ejemplo, el lunes 6 de octubre, el reality de competencias registró 20 puntos de rating.

El programa producido por Pro TV mantiene el liderazgo de su horario con una propuesta entretenida, divertida y con mucha competencia, que ha capturado al público de diversas edades. Además, los 'guerreros' y 'combatientes' ya se alistan para la gran semifinal.

‘Esto es guerra’ derrota a su competencia



Mientras ‘Esto es guerra’ hizo 20 puntos de rating el 6 de octubre, programas como ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV, la firme’ no suelen llegar a los dos digítos. La real competencia del programa concurso es ‘Al fondo hay sitio’, que el lunes registró casi 22 puntos de audiencia.

“Estamos felices con las cifras del rating, pues es un reflejo del gran esfuerzo que realizamos todos los días para hacer un programa en vivo y entretener a las familias en sus casas”, indicó Diego Quijano, Gerente General de Pro TV.

“Se vienen muchas más sorpresas para el público, pues cada día buscamos ofrecer lo mejor. Llevamos trece años como líderes y sentimos que 'Esto es guerra' aún tiene para rato”, añadió Quijano.

¿Katia Palma decepcionada de los ‘guerreros’?

Tras las vacaciones de Renzo Schuller, Mathías Brivio volvió a ‘Esto es guerra’ para supuestamente reforzar a los ‘combatientes’. Sin embargo, Patricio Parodi eligió a Mathías para su equipo y mandó a Katia Palma al equipo rojo.

“Los combatientes son un gran equipo, muy competitivos. Y bueno, ahora me toca estar aquí, pero pronto regresaré a los ‘guerreros’. Me quedé sorprendida con la elección de Patricio Parodi, quien prefirió a Mathías; pero volveré y pondré las cosas en su sitio”, manifestó Palma.

Actualmente, todos los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ vienen alistándose para participar en la gran semifinal de ‘Esto es guerra’ que se desarrollará en 3 semanas.

