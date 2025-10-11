HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina aconseja a Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

Conductora criticó la actitud de Christian Cueva hacia sus responsabilidades familiares y le recomendó actuar con madurez, priorizando el bienestar de sus tres hijos.

Hace poco, Cueva presumió su amor hacia Pamela Franco en medio de las fuertes acusaciones de Pamela López.
Hace poco, Cueva presumió su amor hacia Pamela Franco en medio de las fuertes acusaciones de Pamela López. | Foto: composición LR/ ATV

Durante la emisión del 11 de octubre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a opinar sin filtros sobre la polémica vida personal del futbolista Christian Cueva, esta vez dirigiéndose directamente a él con un contundente consejo. La conductora le recomendó dejar atrás su relación con Pamela Franco y enfocarse en sus hijos con Pamela López. Hace poco, el deportista compartió videos con la cantante y prefirió no pronunciarse sobre la denuncia pública de su aún esposa por la venta de un departamento familiar.

Magaly Medina sobre relación de Christian Cueva y Pamela Franco: "Está salada"

La conductora criticó duramente la actitud del jugador respecto a sus responsabilidades familiares y lo instó a actuar con madurez y respeto por su expareja y, sobre todo, por sus tres hijos. Magaly cuestionó que Cueva insista en mantener una relación sentimental con Pamela Franco mientras sigue envuelto en disputas legales y emocionales con Pamela López, madre de sus hijos. “Ya esa relación está salada”, comentó la presentadora de Magaly TV La Firme

Laura Spoya sorprende al contar cómo se enteró que presidente José Jerí la seguía en red social

Incluso planteó que si Pamela Franco tuviera "dos dedos de frente", sabría que no se puede construir una relación sólida sobre el sufrimiento ajeno. “No hay felicidad que se haga sobre las lágrimas de otras personas”, sentenció Medina.

Además, la presentadora no solo se enfocó en lo emocional, sino que también hizo hincapié en el aspecto económico, sugiriendo que Cueva actúe como un verdadero caballero. “Sal bien de esa relación con Pamela López, protege los intereses de tus hijos, dales en adelanto uno, dos departamentos”, recomendó.

Cachaza deja en shock a Rafael Cardozo al confesar que ya no sentía nada por él cuando le pidió matrimonio: "Se había terminado"

Para Magaly, un cierre respetuoso y justo no solo beneficiaría a sus hijos, sino que también permitiría al futbolista iniciar una nueva etapa sin arrastrar conflictos que siguen generando polémica.

