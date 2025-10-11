HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Laura Spoya sorprende al contar cómo se enteró que presidente José Jerí la seguía en red social

La exmiss Perú narró en su programa 'Good Time' la manera en la cual descubrió que el nuevo mandatario la seguía en una de sus redes sociales. Ello tras comentar sobre el 'polémico' historial digital del presidente. 

Laura Spoya
Laura Spoya

José Jerí es el nuevo presidente de la República, y su nombramiento estuvo marcado por muchas opiniones e interrogantes de miles de personas, quienes no dudaron en rebuscar su pasado digital en redes como X e Instagram. En dicho contexto, la modelo peruana Laura Spoya sorprendió a todos al contar cómo es que se enteró que el mandatario figuraba entre sus seguidores de Instagram, tras descubrirse el 'polémico' historial que tuvo Jerí en redes sociales.

"Ayer en la madrugada me escribió un seguidor, bueno varios, y me dijo: 'Oe Laura, te sigue'. Y efectivamente, me metí a ver y me seguía", comentó entre risas la exmiss Perú en su podcast digital Good Time, justo cuando al lado de Mario Irivarren y Gerardo P' analizaban tuits antiguos del presidente que fueron muy cuestionados en redes por considerarlos sexistas y 'subidos de tono'.

lr.pe

Laura Spoya se sorprende al saber que José Jerí la seguía en Instagram

La narración de la modelo no se quedó solo ahí, pues cuando Irivarren y Gerardo le preguntaron si el mandatario también le envió algún mensaje por esa red social, señaló que debido a que se encontraba somnolienta no pudo revisar de manera exhaustiva en ese instante. "No me metí a ver en ese momento porque estaba medio dormida. Pero ya me metí a ver ahorita, y no", aseguró Spoya descartando así que el expresidente del Congreso haya tenido una interacción directa con ella.

Cabe indicar, que durante la última edición del programa 'Good Time', los tres conductores hicieron una compilación de las publicaciones en X más cuestionadas de José Jerí. Entre risas, los también influencers criticaron la conducta pasada del mandatario, y se mostraron sorprendidos de lo que leían en pantalla. "Qué edad tiene actualmente en señor Jerí, ¿eso fue en el 2014?", señaló confundido Mario Irivarren .

