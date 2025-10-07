'América hoy' presentó una nota que generó sorpresa en el set y dejó a Rafael Cardozo en shock. El programa emitió una entrevista con Carol Reali, más conocida como Cachaza durante su paso por 'Esto es guerra', en la que habló por primera vez sobre los comentarios que su expareja lanzó luego de que el actor André Bankoff le pidiera matrimonio en septiembre pasado, en una romántica puesta en su natal Brasil.

Recordamos que, al conocer la noticia, el también exguerrero no dudó en recordar su propia propuesta de matrimonio que le hizo a Cachaza en 2022 y en calificar el momento del gesto como un error. Ante ello, la modelo brasileña rompió su silencio y reveló detalles que dejaron claro que, en aquel entonces, el vínculo entre ambos ya estaba roto.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

"Se había terminado": la confesión de Cachaza sobre la pedida de mano de Rafael Cardozo

Durante la entrevista, la reportera le recordó a Cachaza que Rafael consideró su pedida de mano como un error, ya que ocurrió cuando la relación estaba en crisis. La modelo respondió con serenidad y firmeza: "Sí, yo creo que la pedida debe venir cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando uno sueña con construir algo junto con la otra persona, no para recuperar algo que ya se había perdido".

La declaración dejó en evidencia que, para ella, el gesto de Rafael llegó tarde. Aunque reconoció que él intentó salvar la relación, Carol Reali sostuvo que ya no había espacio para reconstruir su vínculo. "Creo que él trató de hacer lo que pudo. Bueno, ya se había terminado, pero al menos intentó. Es un gesto, se respeta, pero no funcionó", dijo entre risas, marcando distancia emocional con quien alguna vez fue su pareja por más de una década.

PUEDES VER: Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

Rafael Cardozo en shock ante las palabras de Cachaza

Desde el set de 'América hoy', las conductoras reaccionaron con comentarios cargados de humor, mientras Rafael Cardozo se reponía de la sorpresa y hacía gestos dramáticos en son de broma. Janet Barboza, fiel a su estilo, comentó: "Me dolió, a mí que nada me duele, me dolió. Dice que él intentaba recuperar algo que ya había terminado, que ya no había amor, que ya no sentía nada por ti, que ya no le movías un pelo, Rafael". Ethel Pozo, entre risas, agregó: "Ay, qué pena, Rafael. Es que de verdad le fue tan bien a Carol: encontró al amor de su vida, a su crush, pero te desea lo mejor, Rafael, que a ti también te pase lo mismo".

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Incluso Armando Tafur, productor del programa mejor conocido como 'Papá Armando', intervino para pedir que no fueran tan duras con el modelo, quien se mantuvo tranquilo y sin mostrar incomodidad. Ethel cerró con una reflexión directa: "Compañero, te estimo, pero no te portaste tan bien con Carol y la vida es así. Tuviste tu oportunidad, pero no te portaste tan bien con ella".