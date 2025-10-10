El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

'Gringo Karl' esta radicando en Canta y sorprendió a muchos con sus emprendimientos. Foto: Composición LR/ATV.

'Gringo Karl' esta radicando en Canta y sorprendió a muchos con sus emprendimientos. Foto: Composición LR/ATV.

El recordado ‘Gringo Karl’ reapareció desde la provincia de Canta, exactamente en Santa Rosa de Quives, donde inauguró su nuevo negocio: un restaurante de carnes y parillas al aire libre con estilo del viejo Oeste. Incluso se da el lujo de imitar al famoso chef europeo ‘Salt Bae’, acercándose a las mesas de los comensales para cortar la carne en vivo y darles de comer en la boca. Además, ofrece un show de toreo completamente gratis para los asistentes a su local.

El programa ‘Magaly TV: la firme’ llegó hasta el emprendimiento del extranjero, quien en su momento fue una de las figuras más mediáticas de la farándula por su relación con la cantante folclórica ‘La Flor de Huaraz’.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

La propia Magaly Medina lo recordó con cariño y elogió el nuevo negocio del sudafricano antes de presentar el reportaje. “Después de la pandemia criaba codornices y vendía los huevos, porque el gringo, hay que decirlo, se cachuelea siempre, es chambero, trabajador, nunca le ha hecho asco al ridículo”, manifestó la presentadora de ATV en su programa del viernes 10 de octubre.

El ‘Gringo Karl’ explica en qué consiste su nuevo negocio en Canta

El ‘gringo Karl’ reapareció con su más de 1,90 de estatura y su característico sentido del humor desde Canta. Mostró con orgulloso su restaurante, donde él mismo prepara al instante en su parrilla al aire libre carnes Tomahawk y cortes selectos para todas las familias o personas que visiten su emprendimiento. Los precios van desde los S/23.

Según las imágenes, el lugar estaba abarrotada de gente, quienes aún recuerdan con cariño al ‘gringo’, quien decidió llevar el ‘rodeo country’ hasta Santa Rosa de Quives. Tras degustar sus platos, los comensales disfrutan de un show gratis de humor, donde él mismo torea toros al ritmo del huayno, sin importarle el riesgo, solo con el objetivo de hacer reír a su público.

“Es pura adrenalina, no es un toro bravazo, pero de todas maneras puede doler”, dijo muy contento el popular ‘Gringo Karl’.