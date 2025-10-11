HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Magaly Medina sorprende al 'lanzarse' para ser la próxima bailarina de La Bella Luz: "Preparándome para el casting"

La popular 'Urraca' Magaly Medina deslumbró con sus pasos de baile, provocando que sus seguidores pidieran su presencia en el escenario junto a la reconocida agrupación de cumbia La Bella Luz.

Magaly Medina se lució al ritmo de 'Coqueta' de La Bella Luz.
Magaly Medina se lució al ritmo de 'Coqueta' de La Bella Luz. | Foto: composición LR/TikTok/La Bella Luz

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al 'postularse' como la próxima bailarina de La Bella Luz. La conductora de 'Magaly TV, la firme' dejó por un momento su faceta como conductora de espectáculos y el destape de ampays para mostrar sus habilidades en la danza, generando entusiasmo entre sus fans y comentarios que celebran esta inesperada faceta artística.

Incluso hubo quienes imaginaron una dupla explosiva junto a María Pía Copello, otra figura de la televisión que ha demostrado soltura y carisma bailando cumbia peruana.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

lr.pe

Magaly Medina sorprende al 'lanzarse' para ser la próxima bailarina de La Bella Luz

En medio de la tensión política que atraviesa el Perú, Magaly Medina optó por regalar una dosis de alegría a sus seguidores en TikTok. La periodista publicó un video en el que aparece bailando al ritmo de 'Coqueta', uno de los últimos éxitos de la agrupación, acompañando la escena con una frase que no pasó desapercibida: 'Preparándome para el casting para bailarina de La Bella Luz'.

Vestida con un llamativo atuendo azul, la popular 'Urraca' se mostró sonriente y desenvuelta, moviéndose con soltura frente a la cámara. Las reacciones no tardaron en llegar: 'Le quedó bonito', 'Se le ve llena de luz', 'Qué regia' y 'Siempre con la actitud positiva', fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación. Varios usuarios incluso elogiaron su figura y pidieron verla junto a María Pía Copello formando una dupla explosiva.

PUEDES VER: Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

lr.pe

Piden a Magaly Medina en el escenario junto a La Bella Luz

Aunque todo indicaría que se trató de una colaboración espontánea en apoyo a La Bella Luz, el entusiasmo que generó Magaly en redes sociales fue suficiente para que sus seguidores solicitaran su presencia en el escenario junto a la agrupación. La idea, aunque nacida del humor y la sorpresa, tomó fuerza entre quienes ven en ella una figura capaz de encender cualquier tarima.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La 'Urraca', por su parte, se mostró agradecida por el respaldo y reconoció que no esperaba que el clip tuviera tanta repercusión. "No pensé que iba a quedar tan bien", comentó.

Notas relacionadas
El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

LEER MÁS
Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

LEER MÁS
Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

LEER MÁS
Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

LEER MÁS
Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

LEER MÁS
Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025