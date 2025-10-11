Magaly Medina sorprende al 'lanzarse' para ser la próxima bailarina de La Bella Luz: "Preparándome para el casting"
La popular 'Urraca' Magaly Medina deslumbró con sus pasos de baile, provocando que sus seguidores pidieran su presencia en el escenario junto a la reconocida agrupación de cumbia La Bella Luz.
- Abogada penalista analiza caso de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y lanza advertencia: "Muchos casos de feminicidio empiezan así"
- Ric La Torre sorprende con impensada respuesta a Magaly tras fuertes críticas a su programa 'La noche habla': "Que me destruya, no importa"
Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al 'postularse' como la próxima bailarina de La Bella Luz. La conductora de 'Magaly TV, la firme' dejó por un momento su faceta como conductora de espectáculos y el destape de ampays para mostrar sus habilidades en la danza, generando entusiasmo entre sus fans y comentarios que celebran esta inesperada faceta artística.
Incluso hubo quienes imaginaron una dupla explosiva junto a María Pía Copello, otra figura de la televisión que ha demostrado soltura y carisma bailando cumbia peruana.
TE RECOMENDAMOS
¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”
Magaly Medina sorprende al 'lanzarse' para ser la próxima bailarina de La Bella Luz
En medio de la tensión política que atraviesa el Perú, Magaly Medina optó por regalar una dosis de alegría a sus seguidores en TikTok. La periodista publicó un video en el que aparece bailando al ritmo de 'Coqueta', uno de los últimos éxitos de la agrupación, acompañando la escena con una frase que no pasó desapercibida: 'Preparándome para el casting para bailarina de La Bella Luz'.
Vestida con un llamativo atuendo azul, la popular 'Urraca' se mostró sonriente y desenvuelta, moviéndose con soltura frente a la cámara. Las reacciones no tardaron en llegar: 'Le quedó bonito', 'Se le ve llena de luz', 'Qué regia' y 'Siempre con la actitud positiva', fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación. Varios usuarios incluso elogiaron su figura y pidieron verla junto a María Pía Copello formando una dupla explosiva.
PUEDES VER: Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"
Piden a Magaly Medina en el escenario junto a La Bella Luz
Aunque todo indicaría que se trató de una colaboración espontánea en apoyo a La Bella Luz, el entusiasmo que generó Magaly en redes sociales fue suficiente para que sus seguidores solicitaran su presencia en el escenario junto a la agrupación. La idea, aunque nacida del humor y la sorpresa, tomó fuerza entre quienes ven en ella una figura capaz de encender cualquier tarima.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
La 'Urraca', por su parte, se mostró agradecida por el respaldo y reconoció que no esperaba que el clip tuviera tanta repercusión. "No pensé que iba a quedar tan bien", comentó.