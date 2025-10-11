Magaly Medina se lució al ritmo de 'Coqueta' de La Bella Luz. | Foto: composición LR/TikTok/La Bella Luz

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al 'postularse' como la próxima bailarina de La Bella Luz. La conductora de 'Magaly TV, la firme' dejó por un momento su faceta como conductora de espectáculos y el destape de ampays para mostrar sus habilidades en la danza, generando entusiasmo entre sus fans y comentarios que celebran esta inesperada faceta artística.

Incluso hubo quienes imaginaron una dupla explosiva junto a María Pía Copello, otra figura de la televisión que ha demostrado soltura y carisma bailando cumbia peruana.

Magaly Medina sorprende al 'lanzarse' para ser la próxima bailarina de La Bella Luz

En medio de la tensión política que atraviesa el Perú, Magaly Medina optó por regalar una dosis de alegría a sus seguidores en TikTok. La periodista publicó un video en el que aparece bailando al ritmo de 'Coqueta', uno de los últimos éxitos de la agrupación, acompañando la escena con una frase que no pasó desapercibida: 'Preparándome para el casting para bailarina de La Bella Luz'.

Vestida con un llamativo atuendo azul, la popular 'Urraca' se mostró sonriente y desenvuelta, moviéndose con soltura frente a la cámara. Las reacciones no tardaron en llegar: 'Le quedó bonito', 'Se le ve llena de luz', 'Qué regia' y 'Siempre con la actitud positiva', fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación. Varios usuarios incluso elogiaron su figura y pidieron verla junto a María Pía Copello formando una dupla explosiva.

Piden a Magaly Medina en el escenario junto a La Bella Luz

Aunque todo indicaría que se trató de una colaboración espontánea en apoyo a La Bella Luz, el entusiasmo que generó Magaly en redes sociales fue suficiente para que sus seguidores solicitaran su presencia en el escenario junto a la agrupación. La idea, aunque nacida del humor y la sorpresa, tomó fuerza entre quienes ven en ella una figura capaz de encender cualquier tarima.

La 'Urraca', por su parte, se mostró agradecida por el respaldo y reconoció que no esperaba que el clip tuviera tanta repercusión. "No pensé que iba a quedar tan bien", comentó.