Deportes

Hermano de Christian Cueva y su conmovedor mensaje previo a su regreso con Emelec tras su superar lesión: “Invente, 'Cuevita'”

Marcial Cueva, hermano de ‘Aladino’, compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que expresó su deseo de volver a ver a Christian Cueva en acción, luego de que el jugador no tuviera participación en la reciente victoria de Emelec.

Christian Cueva no pudo participar en el último partido de Emelec. Foto: composición LR/difusión
Christian Cueva no pudo participar en el último partido de Emelec. Foto: composición LR/difusión

En el último partido de Emelec, donde militan Christian Cueva y Alfonso Barco, no se pudo ver en acción a ‘Aladino’. Esto se debe a que recién se ha recuperado por completo de su lesión, motivo por el cual no estuvo presente en el campo, a pesar de haber entrenado con el plantel en las últimas semanas. Sin embargo, el técnico Guillermo Duró decidió no incluirlo en la convocatoria.

Tras ello, su hermano Marcial Cueva publicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacó el amor que el ‘10’ siente por Ecuador y cómo este cariño es recíproco. Además, le deseó los mejores éxitos, esperando que muy pronto pueda volver a verlo en el césped.

Mensaje del hermano de Cueva

Mensaje del hermano de Cueva

PUEDES VER: Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

lr.pe

¿Qué dice el emotivo mensaje del hermano de Christian Cueva?

"En poco tiempo en Ecuador te encariñaste con el club y ellos contigo, ojalá la situación mejore, con fe que los objetivos se den, ya en 4tos de final en copa de Ecuador, espero ya empieces a jugar las cosas déjalas en mano de Dios, por algo la gente en todos los países por dónde fuiste te reconoce, eso dice que Dios nunca te soltó de la mano, ahora invente Cuevita. '10 La Zota'", se lee en la publicación, del hermano de Cueva, hecha vía Instagram.

Datos de Christian Cueva con Emelec

Christian Cueva ha tenido participación limitada en la presente temporada con Emelec. En la LigaPro Serie A, ha disputado 11 partidos, de los cuales fue titular en 2, acumulando 336 minutos en cancha y 671 minutos en convocatorias. En la Copa Ecuador, solo ha jugado un encuentro, sumando 45 minutos.

PUEDES VER: ‘Chorri’ Palacios se mostró crítico por falta de compromiso de futbolistas de la selección peruana: “No tenemos que estar rogándole a nadie”

lr.pe

Equipos en los que estuvo Christian Cueva

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Unión Española (Chile)
  • Rayo Vallecano (España)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Toluca (México)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • Krasnodar (Rusia)
  • Yeni Malatyaspor (Turquía)
  • Al Fateh (Arabia Saudita)
  • Cienciano (Perú)
  • Emelec (Ecuador)
