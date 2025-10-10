En el último partido de Emelec, donde militan Christian Cueva y Alfonso Barco, no se pudo ver en acción a ‘Aladino’. Esto se debe a que recién se ha recuperado por completo de su lesión, motivo por el cual no estuvo presente en el campo, a pesar de haber entrenado con el plantel en las últimas semanas. Sin embargo, el técnico Guillermo Duró decidió no incluirlo en la convocatoria.

Tras ello, su hermano Marcial Cueva publicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacó el amor que el ‘10’ siente por Ecuador y cómo este cariño es recíproco. Además, le deseó los mejores éxitos, esperando que muy pronto pueda volver a verlo en el césped.

Mensaje del hermano de Cueva

¿Qué dice el emotivo mensaje del hermano de Christian Cueva?

"En poco tiempo en Ecuador te encariñaste con el club y ellos contigo, ojalá la situación mejore, con fe que los objetivos se den, ya en 4tos de final en copa de Ecuador, espero ya empieces a jugar las cosas déjalas en mano de Dios, por algo la gente en todos los países por dónde fuiste te reconoce, eso dice que Dios nunca te soltó de la mano, ahora invente Cuevita. '10 La Zota'", se lee en la publicación, del hermano de Cueva, hecha vía Instagram.

Datos de Christian Cueva con Emelec

Christian Cueva ha tenido participación limitada en la presente temporada con Emelec. En la LigaPro Serie A, ha disputado 11 partidos, de los cuales fue titular en 2, acumulando 336 minutos en cancha y 671 minutos en convocatorias. En la Copa Ecuador, solo ha jugado un encuentro, sumando 45 minutos.

Equipos en los que estuvo Christian Cueva