La cantante Mayra Goñi vuelve a estar en el ojo público por su cercanía con el streamer Neutro, pese a que ambos han negado en repetidas ocasiones mantener una relación sentimental. Sin embargo, nuevas imágenes difundidas por el programa ‘Amor y fuego’ muestran a la actriz peruana besando al creador de contenido en plena vía pública tras salir de una discoteca, lo que ha reavivado los rumores de romance y hasta la posibilidad de una próxima oficialización.

En las imágenes se observa a Mayra Goñi y Neutro saliendo juntos de un conocido local nocturno en Barranco, resguardados por personal de seguridad. Ambos subieron al mismo automóvil, pero antes de partir, el streamer sorprendió al detenerse para miccionar en una de las llantas del vehículo, acto que se produjo frente a la actriz, evidenciando la confianza que existe entre ellos.

Más adelante, ya en su destino, Neutro fue el primero en bajar del auto y le extendió la mano a Goñi para ayudarla a descender. En ese momento, la cantante lo tomó del rostro y le dio un beso, aparentemente a modo de despedida, antes de ingresar al inmueble. Luego de este gesto, el streamer se retiró del lugar, alimentando aún más las especulaciones sobre una relación entre ambos.

Mayra Goñi y Neutro negaron varias veces tener un romance

Los rumores sobre un romance entre Mayra Goñi y el streamer Neutro circulan desde finales de 2024. Lo que comenzó como una colaboración entre ambos, que muchos creían era solo una estrategia de marketing, terminó convirtiéndose en un vínculo más cercano. En varias ocasiones se les ha visto compartiendo fiestas, dándose muestras de afecto e incluso protagonizando discusiones en público.

A pesar de estas evidencias, la actriz peruana siempre negó mantener una relación con el joven creador de contenido de 20 años, señalando que la diferencia de edad era un factor importante. “Es bastante maduro, si fuera un poquito más grande quizá habría más posibilidad”, declaró en febrero de este año.

En marzo, tras sorprender a Mayra Goñi con mariachis y luego de diversas salidas juntos, Neutro también descartó un romance. “No buscamos nada, solamente somos amigos, personas que se brindan apoyo y cariño. Que sea lo que Dios quiera (¿amigos con derecho?) no, amigos, buenos amigos”, afirmó. Sin embargo, las recientes imágenes de ambos besándose parecen contradecir estas declaraciones y reavivan los rumores de una posible relación.