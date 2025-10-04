Magaly Medina tilda de "desubicado" a Neutro tras discutir con policías en República Dominicana

Magaly Medina se refirió a la reciente polémica protagonizada por el streamer Neutro, quien fue intervenido por la policía en República Dominicana por conducir un Ferrari prestado a excesiva velocidad. La conductora no se guardó nada y tuvo duras palabras para el joven, a quien calificó de "desubicado" por discutir con los agentes policiales y no obedecer a sus órdenes en una primera instancia.

"Qué vergüenza, pero él parecía orgulloso de su hazaña, que señalar con el dedo al policía, hablarle en voz alta y no obedecerlo, parecía que le hacía sentir muy bien", comentó la 'Urraca', quien además, presumió que el popular streamer habría aprovechado la situación como una forma de incrementar sus vistas en Kick.

Magaly Medina opina sobre intervención a streamer Neutro

Según la conductora de Magaly TV, La Firme, muchos de los creadores de contenido para stream utilizan el show y la polémica como una estrategia para alcanzar más vistas, y Neutro sería un ejemplo de ello debido a la actitud desafiante que tomó frente a la autoridades policiales dominicanas.

"Él parece que estaba feliz de estar generando contenido para su plataforma, porque sin duda alguna portarse malcriado con los policías, que lo detengan, hacer todo este show (...) seguramente le estaba resultando en buenas vistas. Estos chicos hacen de todo por tener vistas. (...) Salió bien librado de esto de no ser porque el dueño del auto tuvo que venir a pedir disculpas y explicarles a los policías que tenía un amigo muy desubicado (Neutro)", señaló la periodista.

Magaly Medina critica actitud de streamer Neutro

Además, cuestionó que creadores de contenido como Neutro se 'sientan intocables' por contar con el respaldo de su público en tierras peruanas, por lo cual, para Medina, se sentirían con el poder de cuestionar a la autoridad hasta en el extranjero.

"Se les ha subido mucho los humos, creen que porque acá tienen un público que los sigue a través de esta plataforma también van a poder ir a otro país a hacer lo que se les da la gana. (...) Se sienten 'super estrellas', que están en Perú y todo se les perdona, y que a la autoridad no se le tiene que tener respeto", sostuvo.