En el programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV, la firme’, se emitió un reportaje en el que se dio a conocer que Arturo Fernández, mejor conocido como Neutro, organizó una pelea de boxeo y otras contiendas el 11 de julio, bajo el nombre ‘El rey de las calles 2’, en un centro comercial de la avenida La Molina, en Ate-Vitarte. El evento terminó en un grave incidente: uno de los jóvenes participantes fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un enfrentamiento en una clínica local.

Este hecho originó un pronunciamiento del streamer en su canal de Kick, donde se refirió a lo ocurrido y respondió al reportaje emitido por la 'Urraca'.

¿Qué dijo el streamer Neutro tras incidente en su evento de boxeo?

Daniel Díaz es el nombre del participante que terminó gravemente afectado en la pelea de boxeo organizada por Neutro. Tras el incremento de la polémica, el streamer peruano dedicó una parte de su transmisión a referirse al episodio y expresó: “Yo estoy dispuesto a apoyar en lo que esté a mi alcance. Yo podría hacerme el desentendido, pero soy una persona que tiene sentimientos y entiende a la familia. Pero no a que me condicionen. Si se llega a un acuerdo, estoy aquí dispuesto para todo”, señaló.

Asimismo, señaló que no aceptará exigencias económicas: “A mí no me pueden condicionar pidiéndome grandes cifras de dinero. Yo no soy millonario, porque si lo fuera, no estaría haciendo live”.

Neutro le respondió también a la Federación Peruana de Boxeo y criticó que no apoyara al boxeo amateur. Foto: Facebook de Neutro

Streamer Neutro responde a Magaly Medina por el reportaje emitido en su canal

Por otro lado, Neutro respondió al reportaje difundido por ‘Magaly TV, la firme’ sobre el estado de salud del joven afectado. Negó que este aún se encuentre en UCI y afirmó: “Esto me perjudica porque me están quitando marcas, me están dañando la reputación a nivel empresarial. Por favor, dejen de malinformar”.

Además, reiteró su voluntad de ayudar: “Yo apoyaré en lo que esté a mi alcance, y lo haré de corazón. Podría hacerme el desentendido, pero sé lo que es la preocupación de un padre”.

Neutro responde a la Federación Peruana de Boxeo

Por otra parte, el streamer criticó a la Federación Peruana de Boxeo, que emitió un comunicado deslindando de cualquier tipo de responsabilidad y recordando que los eventos no oficiales ponen en riesgo a los peleadores, por no apoyar el boxeo amateur: “La Federación hace años que no nos provee nada, no nos pone ni un sol”.

Finalmente, cuestionó que la Federación recién se pronunciara tras el incidente y defendió a los boxeadores: “Llevan 13 años boxeando y no tienen un carro propio, porque del deporte no pueden vivir”.