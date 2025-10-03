HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a Neutro, amigo cercano de Mayra Goñi, tras protagonizar polémico incidente con agentes policiales en República Dominicana

El creador de contenido mantuvo una actitud desafiante frente a los agentes, lo que generó incomodidad en los presentes.

Neutro protagonizó un acalorado momento con la policía dominicana.
Neutro protagonizó un acalorado momento con la policía dominicana. | Foto: composición LR/YouTube

Arturo Fernández, más conocido en el mundo del streaming como Neutro, fue protagonista de un incidente polémico con agentes policiales en República Dominicana, luego de que se negara a acatar los pedidos de la máxima autoridad. El momento fue grabado en vivo en medio de la pista por sus compañeros y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios divididos sobre la actitud del influencer.

La reacción de Neutro al ser intervenido por la policía dominicana

Durante la intervención policial, Neutro adoptó una actitud desafiante y se negó a colaborar con la autoridad dominicana, pese a que sus compañeros intentaron persuadirlo para que mantuviera la calma y gestionara mejor la situación.

El motivo principal por el que la policía dominicana detuvo a Neutro fue haber excedido el límite de velocidad permitido en el país caribeño. Ante ello, el creador de contenido expresó su desacuerdo con la intervención y, en todo momento, se mostró reacio a colaborar con la autoridad.

La discusión se tornó acalorada luego de que el streamer dijera: ''Ni en mi país me tratan así'', a lo que los dos policías dominicanos respondieron lo siguiente: ''Usted es peruano y viene a causar desorden. No estás en tu país para tratar así a la autoridad'', sentenció uno de ellos. Esta situación mucha incomodidad de los presentes del incidente por la polémica actitud de no ser respetuoso con los agentes.

Neutro nuevamente en el ojo de la tormenta

Ante la insistente petición de la policía de que descendiera del vehículo y su negativa a acatar la orden, el influencer encendió el auto, lo que hizo pensar que intentaría huir. Esta acción provocó su detención inmediata y fue esposado durante varios minutos. Posteriormente, la llegada del 'Sensei' —uno de sus acompañantes— ayudó a calmar la situación y convenció a los agentes de no trasladarlo a una comisaría.

Debida a la compleja situación, uno de los policías le advirtió: ‘Si sigue manejando así, lo van a seguir deteniendo. Nosotros no lo estamos deteniendo porque queremos. Yo lo estoy cuidando a usted y también la vida de una tercera persona. A la velocidad que iba, pudo haber atropellado a alguien, provocar un accidente y causar la muerte de sus tres amigos. No vea a la policía como un enemigo’.

Luego de ser aconsejado por el policía, Neutro fue liberado y, con gesto de alivio, aceptó las indicaciones: ‘Las reglas están para respetarlas’, expresó el streamer peruano.

