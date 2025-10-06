Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al bromear sobre su próximo matrimonio con Xiomy Kanashiro, durante la más reciente edición de su podcast 'Enfocados'. Entre risas, la ‘Foquita’ aseguró que “ya se casa pronto”. La declaración del exfutbolista peruano se dio en medio de una conversación con el exjugador croata Ivan Rakitic, cuando el tema giró hacia la vida familiar y las relaciones amorosas.

“Yo también ya me caso, pronto ya”, dijo la 'Foquita' entre carcajadas del equipo presente en el set. Aunque todo ocurrió en tono de humor, su compañero del programa celebró sus declaraciones sobre sus planes de boda con la popular ‘Chinita’, con quien oficializó su relación en febrero de 2025.

Farfán confiesa que 'pronto' se casará con Xiomy

Durante la grabación del episodio, Roberto Guizasola bromeó sobre un próximo matrimonio de su compañero Jefferson farfán. “Mi hermano también está enamorado ya, ya se va a casar, ya”, comentó el popular 'Cucurucho' entre risas, provocando que el exfutbolista confirmara la frase.

La interacción ocurrió mientras entrevistaban a Ivan Rakitic, quien contaba detalles sobre su matrimonio. Inspirado por la charla, el exfutbolista no dudó en seguir el tema y, en tono divertido, lanzó su comentario sobre una futura boda. Aunque la declaración no fue una confirmación oficial, el público tomó con entusiasmo la idea de que la ‘Foquita’ esté pensando en dar el siguiente paso junto a Xiomy Kanashiro.

Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Farfán

Durante su participación en el pódcast 'Doble Sentido', Xiomy Kanashiro sorprendió al contar que en varias ocasiones ha sido ella quien paga las salidas con Jefferson Farfán. La artista aseguró que no tiene problema en invitar a su pareja, ya sea al cine o a comer, pues lo hace para disfrutar del momento juntos. “A mi actual pareja lo he invitado a comer, al cine. Yo no tengo problema en pagar la cuenta, lo hago para poder disfrutar y compartir con él”, comentó.

Además, la integrante de 'La casa de la comedia' reveló que es una persona muy detallista y que le gusta sorprender a Farfán con gestos especiales. Uno de ellos fue un regalo muy particular: una torta idéntica a su centro comercial KM40, elaborada con todo detalle. “Soy detallista, siempre estoy pensando en darle algo que le agrade. A veces los detalles no tienen que ser costosos, pues con lo simple se dice mucho”, añadió la artista.