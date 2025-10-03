HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Curwen en La República     
Paco Bazán revela que le pidió a Jefferson Farfán parar los temas judiciales con Magaly Medina: "Defendí a mi madrina"

El conductor Paco Bazán rompió su silencio tras su reunión con Jefferson Farfán. Reveló que pidió al exfutbolista cesar los procesos judiciales contra Magaly Medina y negó haber traicionado a la conductora.

Magaly Medina y Jefferson Farfán han estado enfrentados más de una vez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Magaly Medina y Jefferson Farfán han estado enfrentados más de una vez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

En medio del estreno de su unipersonal 'Se busca madrina', que se presenta todos los miércoles de octubre en La Estación de Barranco, Paco Bazán volvió a estar en el centro de atención, no solo por su faceta teatral, sino por su relación actual con Magaly Medina y su comentado encuentro con Jefferson Farfán.

El conductor y exarquero brindó declaraciones al diario Trome, donde se refirió a la polémica que surgió tras su reunión con el exfutbolista de Alianza Lima. Aclaró que no fue un acto de traición hacia Medina Vela y defendió la relación cercana que ha mantenido con la popular ‘Urraca’, pese a que ella ya no lo considera su "ahijado".

PUEDES VER: Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con tierno detalle y conductor lo presume emocionado: 'Para el amor de mi vida'

lr.pe

Paco Bazán defendió a Magaly Medina y le hizo pedido a Jefferson Farfán

Paco Bazán explicó que, durante la conversación con Jefferson Farfán, le pidió que reconsiderara su postura frente a los procesos judiciales iniciados contra Magaly Medina. El conductor aseguró que ese momento fue propicio para poner las cosas en perspectiva y recordarle al exfutbolista que las polémicas en televisión forman parte del espectáculo.

“Por supuesto que saqué la cara por Magaly y le dije que tenía que posponer todos esos temas judiciales que no tenían sentido, porque esto era un show, que era parte del negocio. Cuando hubo que defender a mi madrina, defendí a mi madrina”, declaró el exarquero de Universitario, resaltando que aún le tiene gran cariño a Magaly Medina, pese a que en las últimas semanas se evidenció un distanciamiento entre ambos.

El también actor aclaró que no notificó a Magaly sobre esta reunión previa, la cual tuvo lugar en la casa de Farfán, actualmente en venta, donde compartieron una comida informal. Sin embargo, negó que ese encuentro haya significado un quiebre en su relación con la periodista: “Es cierto, no le pedí permiso a Magaly para la entrevista que tuve con el ‘galáctico’, pero no creo que haya sido una traición”, afirmó.

