Hija de Jefferson Farfán, Maialen, se somete a cambio de imagen y su estilista la halaga: “Miren qué lindo le quedó”
Maialen Farfán, hija adolescente de Jefferson, presumió su nueva imagen en Tiktok y el video se volvió viral en redes sociales.
Maialen Farfán, hija del exfutbolista Jefferson Farfán, sorprendió a los usuarios en redes sociales tras someterse a un cambio de imagen. La adolescente dejó atrás su estilo habitual y apostó por una imagen más fresca y actual, recibiendo incluso los halagos de su estilista. “Miren qué lindo le quedó”, expresó al mostrar el resultado de su cabello.
El video, que rápidamente se hizo viral en TikTok, fue compartido por el especialista en cabello 'Yibertahir'. Allí explicó con detalle el procedimiento realizado a la hija mayor de la ‘foquita’, que incluyó un tratamiento para resaltar el brillo y un alisado con efecto natural, dejando atrás sus risos característicos
¿Cómo luce Maialen Farfán tras someterse a un cambio de imagen?
Según las imágenes, Maialen Farfán, de 20 años, ahora luce un cabello mucho más suave y alisado, que realzó sus mechas y le otorgó un brillo uniforme, tal como explicó el estilista personal de la hija del exfutbolista.
El resultado dejó más que satisfecha a la adolecente, quien no dudó en alegrarse frente al espejo mientras acariciaba sus mechas rubias muchos más naturales
No es la primera vez que la influencer apuesta por un cambio en su imagen. En julio del año pasado se realizó una rinomodelación, un proceso estético no invasivo que mejoró la forma de su nariz sin la necesidad de cirugía. El resultado final dejó sorprendido a muchos usuarios en redes sociales.
Maialen Farfán revela a qué se dedica
Maialen Farfán sorprendió en redes sociales al revelar el moderno trabajo que le genera buenas ganancias. La joven explicó que se dedica al marketing de influencia, especializándose en la promoción de productos y servicios que van desde marcas de ropa hasta casa de apuestas.
La primogénita de Jefferson Farfán ha demostrado un talento para desenvolverse en este negocio, aprovechando su alcance en redes sociales y la notoriedad que posee al ser la hija del famoso exfutbolista de Alianza Lima y la selección peruana.