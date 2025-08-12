Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y 'destapa' la razón: "No tengo problema"

Xiomy Kanashiro, reconocida por su participación en 'La casa de la comedia', sorprendió a sus seguidores al confesar que en su relación con Jefferson Farfán, exfigura de Alianza Lima, no duda en asumir el gasto de algunas de sus salidas. La declaración se produjo durante la última edición de su pódcast 'Doble sentido', donde la modelo abordó el debate sobre quién debería pagar en una cita.

La también actriz dejó en claro que disfruta compartir momentos con el exdelantero de la selección peruana y que invitarlo a comer o al cine forma parte de su forma de demostrar afecto. Su sinceridad ha generado comentarios en redes, donde sus palabras se han viralizado rápidamente.

La razón por la que Xiomy Kanashiro paga las citas con Jefferson Farfán

Durante la conversación en 'Doble sentido', Xiomy Kanashiro explicó que, en varias oportunidades, ha sido ella quien ha cubierto los gastos de sus salidas con Jefferson Farfán. “A mi actual pareja lo he invitado a comer, al cine. Yo no tengo problema en pagar la cuenta, lo hago para poder disfrutar y compartir con él”, expresó la artista.

Además, detalló que su carácter detallista la lleva a preparar sorpresas especiales. Un ejemplo fue el regalo que le hizo al exfutbolista: una torta idéntica a su centro comercial KM40, elaborada con precisión para replicar cada rincón del establecimiento. “Soy detallista, siempre estoy pensando en darle algo que le agrade. A veces los detalles no tienen que ser costosos, pues con lo simple se dice mucho”, añadió.

Xiomy Kanashiro responde ante comparaciones con Yahaira Plasencia

En otro momento, Xiomy Kanashiro abordó con humor las comparaciones que recibe en redes sociales, donde varios usuarios aseguran que guarda un parecido físico con Yahaira Plasencia, expareja de Jefferson Farfán. “No me ha pasado que me confundan en la calle... pero siempre me dicen en las redes sociales que Yahaira y yo nos parecemos”, comentó entre risas.

La actriz aseguró que no se siente incómoda con estos comentarios y que, por el contrario, prefiere tomarlos como parte del juego mediático que rodea a las figuras del espectáculo.