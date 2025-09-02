HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Xiomy Kanashiro se reinventa vendiendo ropa en TikTok y confronta a usuario por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán

¡No soportó! Xiomy Kanashiro no dudó en encarar a un usuario en TikTok, quien tuvo un desatinado y polémico comentario sobre la relación de la bailarina con Jefferson Farfán. "Sorry, rey", expresó.

Xiomy Kanashiro sorprendió al vender su ropa en TikTok. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Xiomy Kanashiro sorprendió al vender su ropa en TikTok. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

En una escena cada vez más común entre influencers y celebridades, Xiomy Kanashiro decidió sumarse a la tendencia del closet sale en TikTok. La bailarina e influencer, conocida por su relación sentimental con el exfutbolista Jefferson Farfán, transmitió en vivo mientras vendía ropa de su armario a precios accesibles, conectando con cientos de usuarios en la plataforma.

Lo que comenzó como una transmisión amena con su comunidad digital, dio un giro inesperado cuando uno de los espectadores lanzó un comentario que cuestionaba su decisión de trabajar pese a mantener una relación con uno de los deportistas más reconocidos del país. La respuesta de Xiomy Kanashiro no tardó en viralizarse y generó conversación en redes sociales.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro responde fuerte tras crueles comentarios de Magaly Medina sobre sus piernas: 'Falta de seguridad, ámense'

lr.pe

Xiomy Kanashiro responde a usuario por Jefferson Farfán

Durante su transmisión en vivo en TikTok, la joven empresaria fue sorprendida por un mensaje que intentaba minimizar su esfuerzo como trabajadora independiente. “¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?”, leyó Xiomy Kanashiro en pleno live. Sin perder la compostura, respondió con firmeza: “Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Sin comentarios a tu comentario. Eso viene de casa”.

Su reacción fue inmediata y dejó en claro su postura frente a la independencia económica, incluso estando vinculada sentimentalmente a Jefferson Farfán, una de las figuras más acaudaladas del fútbol peruano. El momento se viralizó rápidamente y fue compartido en distintas plataformas digitales, generando respaldo entre sus seguidores, quienes aplaudieron su carácter y claridad.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: 'No tengo problema'

lr.pe

Emprende en TikTok: Xiomy Kanashiro se luce como vendedora de ropa

La transmisión mostró a Xiomy Kanashiro en una nueva faceta: la de vendedora en redes sociales. Durante el live, presentó una variedad de prendas personales, como vestidos, pantalones y tops, que ofrecía a precios bastante competitivos.

Entre los artículos más llamativos estaban un vestido talla M “de Arequipa” a S/ 50, pantaloncitos en oferta a S/ 58, un chaleco oversize por S/ 69 y un vestido marrón brillante por S/ 49, que, según mencionó, había sido usado solo una vez en la 'Casa de la comedia'. La popular 'Chinita' detallaba tallas, colores y condiciones de uso de cada prenda, mientras respondía preguntas y leía comentarios en tiempo real.

“Si alguien quiere pantaloncito Jared se lo lleva en 58, este chaleco oversize 69. Este vestido manga larga marrón brillante te lo llevas en 49, solo tiene una puesta en la Casa de la Comedia. Este top en 20, tienes en celeste y rosa”, expresó animadamente durante el live.

