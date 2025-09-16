Después de varios meses de distanciamiento entre Jefferson Farfán y su hija menor, Darinka Ramírez reapareció en los medios para aclarar si impuso alguna condición para que el exfutbolista pueda reencontrarse con la menor. En entrevista con el programa matutino 'América hoy', la madre de la niña fue tajante al referirse a la participación de Xiomy Kanashiro en estos encuentros.

Ramírez, quien hace unos meses participó en 'El valor de la verdad', fue enfática al precisar que su única prioridad es el bienestar de su hija y que no está dispuesta a permitir que terceras personas —como la actual pareja del exjugador— se involucren en la dinámica familiar, al menos por ahora.

Darinka Ramírez rechaza encuentro de su hija con Xiomy Kanashiro

Durante la conversación televisiva, Darinka Ramírez fue consultada directamente sobre la posibilidad de que Xiomy Kanashiro, pareja sentimental de Jefferson Farfán, esté presente en los encuentros entre el exdeportista y la hija que tiene en común con ella. Su respuesta fue contundente: “Su enamorada no forma parte del entorno de mi hija y tenía ya más de cinco meses que no la veía”.

La madre subrayó que, si bien no impide la relación entre Jefferson Farfán y su hija, considera prematuro que otras figuras entren en la vida de la menor sin una base sólida en la relación padre-hija. “Sería bueno que primero conozca a su hija”, agregó, dejando entrever que la prioridad es reconstruir la conexión familiar directa antes de incluir a la actual novia del exfutbolista.

¿Cómo fue el reencuentro de Jefferson Farfán con su hija tras 5 meses?

El sábado 13 de septiembre, Jefferson Farfán compartió en su cuenta oficial de Instagram un video que capturó el emotivo reencuentro con su hija menor. La publicación, acompañada del mensaje: “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer sus pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo”, mostró una faceta paternal que no se veía desde hace varios meses.

Aunque no había ninguna restricción legal que impidiera a Farfán ver a su hija, el exfutbolista habría estado alejado de la menor por más de cinco meses, según las declaraciones de Darinka Ramírez. En el video, se puede observar al exjugador pasando tiempo de calidad con su hija mientras ambos elaboraban pulseras artesanales, en lo que parece ser un intento de reconstruir su vínculo afectivo.