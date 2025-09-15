Jefferson Farfán sorprende a Xiomy Kanashiro con tremenda sorpresa por su aniversario: “Gracias, morchi”

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron su séptimo mes juntos, y el exfutbolista la sorprendió con un tremendo presente que la bailarina presumió en sus redes sociales. “Mi 14. Gracias, morchi”, escribió junto a las fotografías en las que aparece el conductor de ‘enfocados’ junto a ella.

De esta manera, la relación entre ambos atraviesa una de sus mejores etapas, consolidándose mes a mes, aparentemente sin sobresaltos, pese a ser dos figuras mediáticas del espectáculo.

Xiomy Kanashiro fue sorprendida por Jefferson Farfán con romántica sorpresa. Foto: Instagram.

¿Cuál fue la sorpresa que Jefferson Farfán le preparó a Xiomy Kanashiro por su aniversario?

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán cumplieron un mes más como pareja el domingo 14 de septiembre, y por esa razón, la ‘foquita’ quiso hacer algo diferente, dejando de lado los ostentosos regalos. Él la sorprendió con una decoración llena de globos en forma de corazón, flores y enormes letras iluminadas que formaban la palabra ‘Love’, junto a otros detalles especiales.

En otra imagen, ambos aparecen sentados en el suelo mientras el exfutbolista sostiene una rosa en la mano y mira con ternura a su novia, quien lucía sonriente y vestida con un elegante conjunto negro.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro cumplieron un mes más juntos. Foto: Instagram.

El romántico gesto de Farfán hacía Xiomy generó un sinfín de reacciones en redes sociales. Personalidades populares como Michelle Soifer, María Gracia Polanco, Bryan Arambulo la felicitaron por el buen momento que atraviesa su relación amorosa.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

Jefferson Farfán reveló que comenzó su relación sentimental con Xiomy Kanashiro el 14 de febrero de 2025, tras varios meses de amistad. Sin embargo, muchos se han preguntado cual es la diferencia de edad entre ambos, y esa es de 13 años.

Mientras el exfutbolista tiene 40 años, la exintegrante de ‘Alma bella’ cuenta con 27. Sin embargo, esta amplia diferencia no ha sido un impedimento para que mantengan una relación estable