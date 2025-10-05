El exfutbolista Reimond Manco se sinceró en el podcast de YouTube de Magaly Medina, en el que habló por primera vez sobre su acercamiento a Dios y su nueva etapa espiritual. El exseleccionado nacional, quien en los últimos años ha mostrado un cambio notorio en su vida personal, contó que asiste a una iglesia cristiana junto con su esposa Lilia Moretti y sus cuatro hijos. “Voy a una iglesia cristiana con mi esposa y mi familia”, reveló.

El popular 'Rei', de 35 años, explicó que prefirió mantener su vida religiosa en reserva debido a las posibles críticas por su pasado, pero aseguró que la fe ha sido clave para encontrar estabilidad y paz. Lejos de las polémicas que lo rodearon en su época como una de las jóvenes promesas del fútbol peruano, hoy muestra una imagen más madura y enfocada en su matrimonio de más de 7 años.

Reimond revela la razón por la que asiste a una iglesia cristiana junto con su familia

Durante la conversación con Magaly Medina, Reimond Manco reveló que su acercamiento a la fe fue impulsado por su suegro, quien en vida insistió en que asistiera a una iglesia cristiana. “Gracias a mi suegro que siempre quiso que yo vaya a una iglesia cristiana, y desde que él falleció y por algunos temas que tuvimos con Lilia, decidimos ir y hasta el momento vamos”, contó el exfutbolista.

Sin embargo, aclaró que su visión del cristianismo es más abierta y sincera. “No soy un cristiano que mato, me golpeo el pecho, no. Pero vamos porque nos gusta la manera en cómo se escucha la palabra y cómo se alaba a Dios en este tipo de iglesias”, expresó. Este cambio, según Manco, lo ha ayudado a fortalecer su matrimonio y su relación con su familia.

Reimond elogia a su esposa y asegura que estás más enamorado que nunca

En otro momento, el exjugador se refirió a su relación con Lilia Moretti, con quien lleva más de siete años de matrimonio. Ante la pregunta de Magaly Medina sobre si seguía enamorado de su esposa, el exfutbolista respondió con sinceridad: “Cada día más, creo que hasta mucho más que antes”. Además, sorprendió al expresar que su amor es tan maduro que incluso desearía la felicidad de su esposa si algún día decidiera separarse: “La amo tanto que si me dejara, ojalá pueda encontrar alguien que la haga muy feliz”.

El exfutbolista también resaltó las virtudes de su pareja y madre de sus hijos. “La admiro, la amo, y no solo como esposa, sino como mamá, hija y hermana. Mi familia la adora”, añadió, dejando sorprendida a Magaly Medina, quien atino a sonreír.