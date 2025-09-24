Sofía Delgado, exnovia y madre de la hija de Paul Michael, dio fuertes declaraciones en su contra. Foto: Composición LR/Instagram.

Sofía Delgado, exnovia de Paul Michael, reveló que el cantante le pidió retomar la relación amorosa pese a que actualmente está con Pamela López. Ella hizo esta confesión en exclusiva para el programa ‘Todo se filtra’

“Él muchas veces me pidió volver y yo no he querido. Yo no estoy con él porque no lo quiero. Muchas veces lo boté de mi casa. El día que llegué a Perú, le permití ver a mi hija y me dijo algunas cosas”, contó la también madre de la hija de Paul Michael.

Cuando la reportera le preguntó si esa propuesta ocurrió antes de que él estuviera con Pamela, ella aseguró que sucedió durante esa relación y dio detalles del momento exacto. “Yo he llegado a Perú hace tres meses y él estaba con ella. Esto ha sido un día después del cumpleaños de ella”, precisó Delgado, dejando entrever que eso dio el pasado 11 de junio.

Sofía Delgado afirma que Paul Michael “nunca ha trabajado” y lo tilda de “mantenido”

Sofía Delgado afirmó que le pidió conciliar con Paul Michael, pero aseguró que él se negó, argumentando que no cuenta con un contrato fijo ni con un trabajo estable que le brinde solvencia económica.

“Le he pedido conciliar y él se ha negado totalmente porque dice que no tiene un contrato, no tiene un trabajo, que lo de él es eventual. Yo creo que cuando uno es padre ya no tiene que ver si tiene o no trabajo, tiene que buscarse la vida porque tiene una hija que mantener”, sostuvo la joven.

Además, aseguró que Paul Michael nunca ha trabajado y que siempre ha sido un mantenido, deslizando que esa sería la verdadera razón por la que no se estabiliza laboralmente. “Sucede que él no ha trabajado en su vida. Él ha sido siempre mantenido por sus abuelos. Eso lo sabe medio Callao”, declaró Sofía.

Sofía Delgado acude a comisaría para pedir garantías por su vida

El programa ‘Todo se filtra’ recogió las declaraciones de Sofía Delgado a las afueras de una comisaría, a donde acudió para solicitar garantías por su vida, asegurando que la tía de Paul Michael y su hermano la estarían “amenazando”.

"La tía me llamó a amenazarme que iba a ir su familia a la casa de mi mamá a hacer problema, incluso en un live ha salido a decir que me van a echar terocal en el cabello, que me lo van a cortar y de eso sí tiene antecedentes", afirmó.