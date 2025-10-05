HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      
Espectáculos

Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: "A tu lado"

La voleibolista Ángela Leyva dejó ver su lado más tierno al presentar al hombre que conquistó su corazón en Turquía, con una publicación que desbordó amor y emoción.

Angela Leyva juega para el equipo Beşiktaş JK de Turquía. Foto: composición LR/Instagram
Angela Leyva juega para el equipo Beşiktaş JK de Turquía. Foto: composición LR/Instagram

La voleibolista peruana Ángela Leyva, una de las deportistas más queridas del país, sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez fotos junto a su novio turco en su cuenta oficial de Instagram. La deportista, conocida por mantener su vida privada alejada de las cámaras, decidió mostrar una faceta más íntima de su vida sentimental con el mensaje: “Algunas fotos a tu lado”, lo que generó ternura entre sus fanáticos.

Actualmente, La expupila de Natalia Málaga, de 28 años, continúa destacando en el Beşiktaş JK de la Liga de Turquía, donde ha consolidado su carrera deportiva. Las imágenes publicadas muestran a la seleccionada nacional disfrutando de momentos especiales junto a su pareja en escenarios como la playa y cenas románticas, evidenciando la sólida relación que mantiene con el ciudadano turco Oğuzhan Önder, quien también estaría vinculado al deporte.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: 'Son referenciales'

lr.pe

Ángela Leyva presenta a su novio turco con romántica publicación

Las románticas fotografías compartidas por la deportista muestran los momentos especiales de la pareja. En una de ellas, se observa cómo el joven turco acompaña a Ángela Leyva durante un partido del Beşiktaş JK, mientras en otras disfrutan de paseos, cenas y detalles como flores que el joven le habría obsequiado.

Los seguidores de la voleibolista dedicaron mensajes de admiración y buenos deseos. “Hermosa pareja”, “Te mereces lo mejor” y “Por ser tan bella por fuera y por dentro, te mereces todo”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el dulce intercambio entre la pareja: “Mi corazón se está derritiendo, mi hermosa”, escribió él, a lo que Ángela Leyva respondió: “Mi corazón también se derrite por ti, mi vida”.

PUEDES VER: Regina Alcover se quiebra al exponer las últimas palabras de Camucha Negrete y su sentida promesa: 'Tenemos que vernos'

lr.pe

Ángela Leyva: una etapa de amor y éxito profesional

Además de su felicidad personal, Ángela Leyva atraviesa un gran momento deportivo. La voleibolista seguirá su carrera profesional en la Liga de los Sultanes con el Beşiktaş JK para la temporada 2025-2026, consolidándose como una de las figuras peruanas más destacadas en el extranjero.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Este año, la atleta fue reconocida por su regreso al equipo nacional peruano después de cuatro años, siendo pieza clave en el subcampeonato de la Copa América 2024, logro que reafirmó su vigencia y talento. Aunque no participará en la próxima Copa Panamericana 2025 en México, sus seguidores celebran tanto su éxito en la cancha como su nueva etapa sentimental.

Notas relacionadas
Sheyla Rojas causa alarma al revelar que fue operada de emergencia y se quiebra al contar qué le paso: “Era una cosa inexplicable”

Sheyla Rojas causa alarma al revelar que fue operada de emergencia y se quiebra al contar qué le paso: “Era una cosa inexplicable”

LEER MÁS
Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

LEER MÁS
Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Regina Alcover se quiebra al exponer las últimas palabras de Camucha Negrete y su sentida promesa: "Tenemos que vernos"

Regina Alcover se quiebra al exponer las últimas palabras de Camucha Negrete y su sentida promesa: "Tenemos que vernos"

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
Reimond Manco impacta al revelar decisión de su hija de querer estudiar exigente carrera militar: "Le gusta mucho"

Reimond Manco impacta al revelar decisión de su hija de querer estudiar exigente carrera militar: "Le gusta mucho"

LEER MÁS
Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

LEER MÁS
América Kids: mira cómo cambiaron los integrantes del recordado programa tras 15 años del estreno

América Kids: mira cómo cambiaron los integrantes del recordado programa tras 15 años del estreno

LEER MÁS
América Kids: mira cómo cambiaron los integrantes del recordado programa tras 15 años del estreno

América Kids: mira cómo cambiaron los integrantes del recordado programa tras 15 años del estreno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Espectáculos

Guillermo Castañeda, director peruano de ‘Los patos y las patas’ responde a críticas: “Mi película no repite a los mismos actores de siempre”

Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025