La voleibolista peruana Ángela Leyva, una de las deportistas más queridas del país, sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez fotos junto a su novio turco en su cuenta oficial de Instagram. La deportista, conocida por mantener su vida privada alejada de las cámaras, decidió mostrar una faceta más íntima de su vida sentimental con el mensaje: “Algunas fotos a tu lado”, lo que generó ternura entre sus fanáticos.

Actualmente, La expupila de Natalia Málaga, de 28 años, continúa destacando en el Beşiktaş JK de la Liga de Turquía, donde ha consolidado su carrera deportiva. Las imágenes publicadas muestran a la seleccionada nacional disfrutando de momentos especiales junto a su pareja en escenarios como la playa y cenas románticas, evidenciando la sólida relación que mantiene con el ciudadano turco Oğuzhan Önder, quien también estaría vinculado al deporte.

Ángela Leyva presenta a su novio turco con romántica publicación

Las románticas fotografías compartidas por la deportista muestran los momentos especiales de la pareja. En una de ellas, se observa cómo el joven turco acompaña a Ángela Leyva durante un partido del Beşiktaş JK, mientras en otras disfrutan de paseos, cenas y detalles como flores que el joven le habría obsequiado.

Los seguidores de la voleibolista dedicaron mensajes de admiración y buenos deseos. “Hermosa pareja”, “Te mereces lo mejor” y “Por ser tan bella por fuera y por dentro, te mereces todo”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el dulce intercambio entre la pareja: “Mi corazón se está derritiendo, mi hermosa”, escribió él, a lo que Ángela Leyva respondió: “Mi corazón también se derrite por ti, mi vida”.

Ángela Leyva: una etapa de amor y éxito profesional

Además de su felicidad personal, Ángela Leyva atraviesa un gran momento deportivo. La voleibolista seguirá su carrera profesional en la Liga de los Sultanes con el Beşiktaş JK para la temporada 2025-2026, consolidándose como una de las figuras peruanas más destacadas en el extranjero.

Este año, la atleta fue reconocida por su regreso al equipo nacional peruano después de cuatro años, siendo pieza clave en el subcampeonato de la Copa América 2024, logro que reafirmó su vigencia y talento. Aunque no participará en la próxima Copa Panamericana 2025 en México, sus seguidores celebran tanto su éxito en la cancha como su nueva etapa sentimental.