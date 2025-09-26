HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Paul Michael sorprende a Pamela López al pedirle matrimonio en vivo, pero le hacen aclaración: "Todavía no se ha divorciado"

Pamela López aceptó ser la esposa de Paul Michael y estuvo al borde de las lágrimas, sin embargo, en pleno programa en vivo, le recordaron que no puede dar este paso por aún estar casada con Christian Cueva.

Paul Michael y Pamela López llevan meses de relación. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/L1 Max
Paul Michael y Pamela López llevan meses de relación. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/L1 Max

Durante una reciente emisión del programa 'Habla Chino', conducido por Aldo Miyashiro, se vivió un momento inesperado que dejó al público y a los presentes en el set sin palabras. Paul Michael, actual pareja sentimental de Pamela López, decidió dar un paso más en su relación al entregarle un 'anillo de compromiso' en vivo. Sin embargo, la emoción fue opacada por un comentario que expuso la situación legal no resuelta de la influencer con su aún esposo, Christian Cueva.

El romanticismo de la escena se tornó tenso cuando Víctor Hugo, compañero del conductor, interrumpió con una frase que cambió por completo el ambiente. “Pero escúchame Paul, tiene que ser algo romántico, algo que te salga del corazón, pero hay un problema: no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”, comentó en tono sarcástico, provocando una reacción de sorpresa e incomodidad entre los involucrados.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: 'Fue un día después del cumpleaños de ella'

lr.pe

Pamela López en shock ante propuesta de matrimonio de Paul Michael

El set del programa 'Habla Chino' se convirtió en el escenario de una escena que mezcló amor, controversia y tensión. Mientras se desarrollaba el segmento habitual, Paul Michael, cantante y pareja de Pamela López, aprovechó la oportunidad para realizar una propuesta de matrimonio en vivo, generando expectativa entre los conductores, invitados y televidentes.

Pamela, conocida por su reciente exposición mediática tras su separación de Christian Cueva, se mostró inicialmente emocionada y aceptó el anillo de compromiso. "Espérate, que quiero llorar", expresó la influencer casi al borde del llanto.

Sin embargo, el momento se vio opacado segundos después. El inesperado recordatorio de que aún no ha concretado su divorcio con el futbolista generó un giro incómodo que provocó la vergüenza visible del cantante, quien decidió abandonar el set brevemente.

PUEDES VER: Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y está fue su insólita reacción

lr.pe

Comentario sobre Christian Cueva arruina la pedida y genera tensión en el set

La molestia no se hizo esperar. A pesar de que Paul Michael optó por no responder en el momento, fue Pamela López quien reaccionó con evidente incomodidad. La influencer peruana calificó el comentario de Víctor Hugo como "fuera de lugar" y expresó su descontento directamente.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Tumba la fiesta. Envidioso”, declaró frente a cámaras, haciendo notar su indignación por el tono burlón con el que se abordó su situación legal.

Notas relacionadas
Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pague el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pague el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

LEER MÁS
Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

LEER MÁS
Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina indignada con abogado de Jefferson Farfán tras exponer detalles del caso de violación sexual: "Fuera de lugar"

Magaly Medina indignada con abogado de Jefferson Farfán tras exponer detalles del caso de violación sexual: "Fuera de lugar"

LEER MÁS
Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

LEER MÁS
Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

LEER MÁS
Abogado de familiar de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se sincera sobre su situación actual tras anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

Marcelo Tinelli se sincera sobre su situación actual tras anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

LEER MÁS
Doña Martha, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio tras ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio tras ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Espectáculos

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota