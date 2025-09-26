Durante una reciente emisión del programa 'Habla Chino', conducido por Aldo Miyashiro, se vivió un momento inesperado que dejó al público y a los presentes en el set sin palabras. Paul Michael, actual pareja sentimental de Pamela López, decidió dar un paso más en su relación al entregarle un 'anillo de compromiso' en vivo. Sin embargo, la emoción fue opacada por un comentario que expuso la situación legal no resuelta de la influencer con su aún esposo, Christian Cueva.

El romanticismo de la escena se tornó tenso cuando Víctor Hugo, compañero del conductor, interrumpió con una frase que cambió por completo el ambiente. “Pero escúchame Paul, tiene que ser algo romántico, algo que te salga del corazón, pero hay un problema: no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”, comentó en tono sarcástico, provocando una reacción de sorpresa e incomodidad entre los involucrados.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

Pamela López en shock ante propuesta de matrimonio de Paul Michael

El set del programa 'Habla Chino' se convirtió en el escenario de una escena que mezcló amor, controversia y tensión. Mientras se desarrollaba el segmento habitual, Paul Michael, cantante y pareja de Pamela López, aprovechó la oportunidad para realizar una propuesta de matrimonio en vivo, generando expectativa entre los conductores, invitados y televidentes.

Pamela, conocida por su reciente exposición mediática tras su separación de Christian Cueva, se mostró inicialmente emocionada y aceptó el anillo de compromiso. "Espérate, que quiero llorar", expresó la influencer casi al borde del llanto.

Sin embargo, el momento se vio opacado segundos después. El inesperado recordatorio de que aún no ha concretado su divorcio con el futbolista generó un giro incómodo que provocó la vergüenza visible del cantante, quien decidió abandonar el set brevemente.

PUEDES VER: Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y está fue su insólita reacción

Comentario sobre Christian Cueva arruina la pedida y genera tensión en el set

La molestia no se hizo esperar. A pesar de que Paul Michael optó por no responder en el momento, fue Pamela López quien reaccionó con evidente incomodidad. La influencer peruana calificó el comentario de Víctor Hugo como "fuera de lugar" y expresó su descontento directamente.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Tumba la fiesta. Envidioso”, declaró frente a cámaras, haciendo notar su indignación por el tono burlón con el que se abordó su situación legal.