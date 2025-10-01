Pía Fernanda, hija de la exbailarina y ahora empresaria Cindy Marino, expresó su felicidad tras superar un riguroso examen de ingreso que le permitirá trabajar en una reconocida empresa multinacional. “Después de un proceso de muchísima tensión, se logró”, escribió la joven de 21 años en Instagram.

De inmediato, su madre, Cindy Marino, compartió orgullosa la publicación y reveló que el nuevo lugar de trabajo de su hija será la aerolínea Latam Airlines, además de anunciar el puesto que ocupará: “Tantos días y noches estudiando por fin ya podemos decir que eres tripulante de cabina de Latam”, expresó la también modelo de 38 años en Instagram.

Publicación hecha por Cindy Marino felicitando a su hija Pía Fernanda. Foto: Instagram.

Hija de Cindy Marino supera riguroso examen para trabajar en Latam

La influencer Pía Fernanda aprobó una exigente prueba, que, según afirmó Cindy Marino, habría sido de conocimientos, para obtener un puesto como tripulante de cabina en la aerolínea Latam.

Tras recibir la noticia, la jovencita mostró en redes sociales los productos que le entregó la empresa como parte de su nuevo trabajo. Entre ellos se encontraba una maleta que incluía un bolso de mano, una cartera, un mandil, una chaqueta y el uniforme completo que usará en su primer día laboral.

Cindy Marino orgullosa del gran logro de su hija

La empresaria Cindy Marino, madre de dos hijas, mostró todo su orgullo por el importante paso profesional que dio su hija Pía Fernanda. A través de su cuenta de Instagram, celebró que su heredera trabajará como tripulante de cabina en Latam.

“Te felicito por cada paso que das hija mía, después de tantos días y noches estudiante por fin ya podemos decir que eres oficialmente tripulante de cabina de Latam. Me siento orgullosa de ti y admiro las ganas que pones a todo lo que propones, Te amo”, escribió la también actriz cómica.

Cindy Marino dio a luz a Pía Fernanda cuando tenía 17 años, y pese a su juventud, supo sacarle adelante. Terminó el colegio e ingresó de inmediato a la universidad. A los 14 años, presentó a su primogénita en televisión nacional, ocasión que la joven tuvo palabras de reconocimiento para su madre. “Mi mamá se ha esforzado muchísimo todo el tiempo y la verdad es algo que me enorgullece por completo”, contó en aquel entonces.