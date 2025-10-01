HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Miss Ecuador presume chocolate de su país en Miss Grand International 2025, pero peruana Flavia López la interrumpe y afirma: "El cacao es peruano"

¡Polémica en el Miss Grand International 2025! La representante peruana Flavia López encendió la controversia tras sus palabras a la ecuatoriana Samantha Quenedit sobre el origen del cacao.

El comentado momento entre las candidatas de Perú y Ecuador se dio en la cena oficial del Miss Grand International 2025.
El comentado momento entre las candidatas de Perú y Ecuador se dio en la cena oficial del Miss Grand International 2025. | Foto: composición LR/TikTok

Durante la cena oficial del certamen Miss Grand International 2025 en Bangkok, en la que participó el top 10 de los seguidores, un gesto de cortesía por parte de la representante de Ecuador se convirtió en el centro de una inesperada polémica. Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador, ofreció chocolates de su país en el evento con Nawat, en un ambiente que buscaba resaltar la diversidad cultural de América Latina. Sin embargo, su presentación fue interrumpida por Flavia López, Miss Grand Perú 2025, quien lanzó una afirmación que encendió el debate en redes sociales.

El momento fue captado en video y se volvió viral. En él, Quenedit sostiene con entusiasmo: "Es el mejor chocolate del mundo", mientras entrega los dulces ecuatorianos. Acto seguido, Flavia López interviene afirmando: "El cacao es de Perú", para luego reírse notoriamente. La escena generó reacciones inmediatas entre los internautas.

Luciana Fuster sorprende al no asistir a la coronación de su sucesora en el Miss Grand International: ¿qué sucedió?

"El cacao es de Perú": la frase de Miss Grand Perú 2025 que desató el debate

La afirmación de Flavia López no pasó desapercibida. En redes sociales, el video fue compartido miles de veces, y los comentarios no tardaron en aparecer. Más allá de los comentarios en torno al origen de la semilla, algunos usuarios consideraron que la peruana había actuado con falta de tacto, mientras que otros la respaldaron asegurando que solo estaba bromeando. Entre las críticas, se leía: "No soy de Perú y tampoco de Ecuador, pero el comentario de Miss Grand Perú está totalmente fuera de lugar. Para brillar no necesitamos apagar la luz de otro", según recoge Teleamazonas.

Ante la ola de comentarios, Flavia rompió el silencio en sus redes sociales. A través de Instagram, aclaró: "Lo dije en un tono sarcástico, cero mala intención. El cacao no es exclusivo de un país, sino un regalo de toda Latinoamérica, desde Ecuador, Perú, Colombia y más. Al final es algo que compartimos y nos representa a todos". Con estas palabras, buscó calmar la controversia y reivindicar la riqueza compartida de la región.

Jessica Newton impacta al revelar la fuerte suma que gastó en Luciana Fuster como Miss Grand: "No recibimos ningún dinero"

Miss Grand Perú y Miss Grand Ecuador se pronuncian ante el revuelo

Días después del incidente, Flavia López compartió un video en Instagram junto a Samantha Quenedit, en el que ambas se mostraban sonrientes y en tono relajado. En el clip, las candidatas respondieron con humor a la polémica generada por el origen del cacao. Quenedit, representante de Ecuador, dijo: "¿Qué está pasando con ustedes, mi gente? Tampoco sean exagerados".

A su lado, Flavia añadió: "Ustedes se están peleando y nosotras aquí, las más contentas, compartiendo el cacao". Incluso la representante de República Dominicana se sumó al momento con una frase dirigida hacia los internautas: "Dejen el drama". El tono conciliador y espontáneo del video contrastó con la intensidad del debate en redes, mostrando que las protagonistas no estaban en conflicto, sino celebrando juntas su cultura.

