Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”
“Necesita para sus medicinas”, declaró Pamela López, quien en su desesperación también se dirigió a Pamela Franco para implorarle en vivo que ayude a que Christian Cueva cumpla con pagarle a su madre.
Pamela López fue la invitada esperada en ‘América hoy’ y confesó que su madre se encuentra delicada de salud. Por esa razón, volvió a suplicar en pleno programa y a nivel nacional que Christian Cueva pagué la deuda que mantiene con su progenitora. Además, imploró a Pamela Franco y al cevichero Lucho ‘Mi Barrunto’ que lo ayuden a cumplir con esta obligación.
“Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre”, comenzó diciendo la influencer, para luego remarcar que su madre necesita de ese dinero para sus medicamentos. “(Mi mamá) hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, declaró con seriedad.
Pamela López le pide a Pamela Franco que ayude a Cueva a pagar la deuda con su madre
Al enterarse de que Christian Cueva estaría endeudado, Pamela López no dudó en dirigirse públicamente a Pamela Franco y a Lucho, de la cevicheria Mi Barrunto, para implorarles que lo ayuden a saldar la deuda que el futbolista mantiene con su madre.
“En algún momento escuché al cevichero que él pagaba el colegio, que él depositaba, y que la señora también mantenía al padre de mis hijos. Así que les pido que por favor ayuden a pagar la deuda tan grande que tiene con mi mamá, que hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, sostuvo la trujillana de 38 años.
¿Cuánto dinero debe Christian Cueva a la madre de Pamela López?
Pamela López se presentó en el programa de Magaly Medina en agosto de 2024 para acusar a Christian Cueva de no cumplir con la deuda que mantiene con su madre. La trujillana reveló en ese entonces que su aún esposo debe S/80.000, monto que sigue aumentando cada mes debido a los intereses acumulados.
"Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá; ya lleva 10 meses que no le paga ni el capital ni los intereses”, señaló muy indignada.