HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Espectáculos

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

“Necesita para sus medicinas”, declaró Pamela López, quien en su desesperación también se dirigió a Pamela Franco para implorarle en vivo que ayude a que Christian Cueva cumpla con pagarle a su madre. 

Pamela Franco se presentó en 'América hoy' y habló sobre la deuda que Christian Cueva mantiene con su madre. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram.
Pamela Franco se presentó en 'América hoy' y habló sobre la deuda que Christian Cueva mantiene con su madre. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram.

Pamela López fue la invitada esperada en ‘América hoy’ y confesó que su madre se encuentra delicada de salud. Por esa razón, volvió a suplicar en pleno programa y a nivel nacional que Christian Cueva pagué la deuda que mantiene con su progenitora. Además, imploró a Pamela Franco y al cevichero Lucho ‘Mi Barrunto’ que lo ayuden a cumplir con esta obligación.

“Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre”, comenzó diciendo la influencer, para luego remarcar que su madre necesita de ese dinero para sus medicamentos. “(Mi mamá) hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, declaró con seriedad.   

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

PUEDES VER: Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y esta fue su insólita reacción

lr.pe

Pamela López le pide a Pamela Franco que ayude a Cueva a pagar la deuda con su madre

Al enterarse de que Christian Cueva estaría endeudado, Pamela López no dudó en dirigirse públicamente a Pamela Franco y a Lucho, de la cevicheria Mi Barrunto, para implorarles que lo ayuden a saldar la deuda que el futbolista mantiene con su madre.

“En algún momento escuché al cevichero que él pagaba el colegio, que él depositaba, y que la señora también mantenía al padre de mis hijos. Así que les pido que por favor ayuden a pagar la deuda tan grande que tiene con mi mamá, que hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, sostuvo la trujillana de 38 años.

PUEDES VER: Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

lr.pe

¿Cuánto dinero debe Christian Cueva a la madre de Pamela López?

Pamela López se presentó en el programa de Magaly Medina en agosto de 2024 para acusar a Christian Cueva de no cumplir con la deuda que mantiene con su madre. La trujillana reveló en ese entonces que su aún esposo debe S/80.000, monto que sigue aumentando cada mes debido a los intereses acumulados.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá; ya lleva 10 meses que no le paga ni el capital ni los intereses”, señaló muy indignada.

Notas relacionadas
Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

LEER MÁS
Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

LEER MÁS
Pamela López encara a Leysi Suárez en vivo por acusarla de mentirle a sus hijos sobre su relación con Paul Michael: "¡Eso es mentira!"

Pamela López encara a Leysi Suárez en vivo por acusarla de mentirle a sus hijos sobre su relación con Paul Michael: "¡Eso es mentira!"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Hospital de Huanta asegura que Magaly Solier está estable tras ser internada por intoxicación: "Continúa bajo atención"

Hospital de Huanta asegura que Magaly Solier está estable tras ser internada por intoxicación: "Continúa bajo atención"

LEER MÁS
Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

LEER MÁS
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Espectáculos

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota