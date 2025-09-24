Pamela Franco se presentó en 'América hoy' y habló sobre la deuda que Christian Cueva mantiene con su madre. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram.

Pamela Franco se presentó en 'América hoy' y habló sobre la deuda que Christian Cueva mantiene con su madre. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram.

Pamela López fue la invitada esperada en ‘América hoy’ y confesó que su madre se encuentra delicada de salud. Por esa razón, volvió a suplicar en pleno programa y a nivel nacional que Christian Cueva pagué la deuda que mantiene con su progenitora. Además, imploró a Pamela Franco y al cevichero Lucho ‘Mi Barrunto’ que lo ayuden a cumplir con esta obligación.

“Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre”, comenzó diciendo la influencer, para luego remarcar que su madre necesita de ese dinero para sus medicamentos. “(Mi mamá) hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, declaró con seriedad.

TE RECOMENDAMOS Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

PUEDES VER: Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y esta fue su insólita reacción

Pamela López le pide a Pamela Franco que ayude a Cueva a pagar la deuda con su madre

Al enterarse de que Christian Cueva estaría endeudado, Pamela López no dudó en dirigirse públicamente a Pamela Franco y a Lucho, de la cevicheria Mi Barrunto, para implorarles que lo ayuden a saldar la deuda que el futbolista mantiene con su madre.

“En algún momento escuché al cevichero que él pagaba el colegio, que él depositaba, y que la señora también mantenía al padre de mis hijos. Así que les pido que por favor ayuden a pagar la deuda tan grande que tiene con mi mamá, que hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, sostuvo la trujillana de 38 años.

¿Cuánto dinero debe Christian Cueva a la madre de Pamela López?

Pamela López se presentó en el programa de Magaly Medina en agosto de 2024 para acusar a Christian Cueva de no cumplir con la deuda que mantiene con su madre. La trujillana reveló en ese entonces que su aún esposo debe S/80.000, monto que sigue aumentando cada mes debido a los intereses acumulados.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

"Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá; ya lleva 10 meses que no le paga ni el capital ni los intereses”, señaló muy indignada.