Pamela López, madre de los hijos del futbolista Christian Cueva, vivió una noche de tensión y angustia junto a sus pequeños tras sufrir un accidente de tránsito en plena Panamericana Sur. El hecho ocurrió el lunes 22 de septiembre, cuando regresaba de un viaje familiar a Ica junto a los menores. La situación fue dada a conocer por la propia López a través de un video difundido en redes sociales, donde se la ve visiblemente afectada por lo ocurrido.

“Estoy con mis hijos aquí. Mira lo que nos ha pasado. No sé por qué nos está pasando todo esto", expresó en un clip publicado en 'Habla chino', mientras mostraba el estado de su camioneta detenida en la vía. Aunque no se reportaron lesiones graves, el incidente generó preocupación, especialmente por la presencia de los niños.

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufrieron un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, mientras retornaban de un viaje familiar. La camioneta en la que se desplazaban presentó una falla mecánica que obligó a detenerse de forma urgente en plena carretera. En el video compartido por López, se observa una llanta completamente dañada, lo que habría provocado el incidente. "Estoy con mis hijos aquí. Mira lo que nos ha pasado ahorita. No, no. No llego al canal. No sé por qué nos está pasando todo esto. Estamos con los bebes en plena carretera", dijo con voz preocupada, mientras intentaba mantener la calma frente a sus hijos.

Uno de los menores que aparece en el video se muestra visiblemente inquieto por la situación y le pregunta a la influencer: "¿Ahora, ma'?". López, sin ocultar su preocupación, lamentó no poder asistir al programa 'Habla chino', donde había sido anunciada como invitada. La escena fue registrada en horas de la noche, en un tramo de la Panamericana Sur que no contaba con iluminación adecuada.

Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor

Christian Cueva vuelve a ser protagonista de una controversia sentimental tras la revelación del programa 'Amor y fuego', que aseguró que el futbolista habría llamado a Pamela López para confesarle que aún la ama. "Siempre te voy a amar", habría dicho en esa conversación privada, según el espacio televisivo, generando sorpresa por su actual relación con la cantante Pamela Franco, con quien ha sido visto en eventos públicos y redes sociales en tono afectivo.

Pamela López fue interceptada por la prensa a la salida de un estacionamiento, pero evitó pronunciarse sobre el supuesto llamado. En las imágenes difundidas, se la ve acompañada por su pareja, Paul Michael, sin emitir palabra alguna.