Magaly explota con Christian Domínguez por bromear con su "ampay" en un auto: "Fresco y caradura"

Christian Domínguez hizo una referencia a su recordado ampay, en el que se le vinculó con un vehículo y una rana, como parte de la promoción de un taller de autos, hecho que genero molestias en Magaly.

Magaly explota con Christian Domínguez por bromear con su "ampay" en un auto | Foto: composición LR/ Difusión

Christian Domínguez recurrió a una estrategia poco convencional para promocionar un taller mecánico: utilizar su propio escándalo como recurso publicitario. En el spot, hace alusión directa a su recordado "ampay" en el llamado "auto rana", episodio que marcó el fin de su relación con Pamela Franco, y sugiere que si un vehículo “tiembla así”, necesita mantenimiento. La campaña ha llamado la atención por convertir un momento polémico en herramienta de marketing, un giro que ha sido recibido con escepticismo tanto por críticos como por el público.

Magaly Medina no tardó en manifestarse y calificó la promoción como acto “fresco y caradura”. Cuestionó la ética de Domínguez al usar lo que ella considera un episodio de traición personal como parte de una campaña comercial. Además, le reprochó que en su momento no mostrara reparo ni siquiera para ofrecer una disculpa pública, recordando que el escándalo incluyó acusaciones de infidelidad que se volvieron virales.

¿Por qué culmino la relación de Pamela Franco y Christian Domínguez?

La relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez llegó a su fin tras la difusión de un "ampay" que evidenció una presunta infidelidad por parte del cantante. En las imágenes, presentadas por el programa ‘Magaly TV, la firme’, se observa a Domínguez dentro de su camioneta con una mujer identificada como Mary Moncada, en una situación comprometedora. El video, que rápidamente se volvió viral, desató una ola de críticas en redes sociales y reavivó los cuestionamientos sobre la conducta del artista, quien ya había sido señalado anteriormente por engaños en relaciones pasadas.

A pocos días del escándalo, Pamela Franco confirmó públicamente el fin de su relación con el cumbiambero. Si bien evitó entrar en detalles, expresó sentirse traicionada y dolida por lo ocurrido. La cantante también señaló que su decisión fue tomada con firmeza, especialmente por el bienestar de su hija.

