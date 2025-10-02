Magaly Medina destruye a Pamela Franco tras su concierto vacío en Oxapampa: “Perdió el encanto”

En la última emisión de Magaly TV La Firme, se difundieron imágenes del show que Pamela Franco ofreció el fin de semana en Oxapampa, evidenciando la poca asistencia de público. Este detalle no pasó desapercibido para la conductora, quien no dudó en lanzar críticas contra la pareja de Christian Cueva.

De acuerdo a la “urraca”, el furor que despertó la cantante tras revelar su romance con el futbolista ya llegó a su fin. Magaly aseguró que la gente perdió interés de verla sobre la tarima y que su popularidad ya no le alcanza para llenar locales.

Magaly reacciona al concierto de Pamela Franco en Oxapampa

Durante su programa, Medina fue contundente al analizar la situación actual de la intérprete de “Dime la verdad”, señalando que la exposición mediática por su relación con Christian Cueva fue lo que disparó su fama, pero que ese efecto ya se acabó.

“Pamela sube como la espuma tras la confesión de este romance clandestino que tuvo con Christian Cueva (...). Ya se pasó, el encandilamiento creo que terminó entre ellos porque esa relación va camino a la separación total y ella también. La gente perdió el encanto y el entusiasmo por ir a verla. El morbo se les acabó. Se fue”, comentó Magaly.

La conductora de espectáculos también comparó la situación de la ex Alma Bella con la de Yahaira Plasencia, quien vivió una etapa de apogeo mientras fue pareja de Jefferson Farfán, pero que, según ella, perdió brillo tras el fin de ese romance.

“La gente es novelera. Lo mismo pasó con Yahaira (Plasencia). Cuando estaba con Jefferson Farfán, su fama subió como la espuma (...). Terminó con Farfán, la expulsó de su círculo sagrado y ella no pasó nada. Ni Sergio George la pudo ayudar. Su descenso fue inmediato y estrepitoso. Hasta ahora no ha podido repuntar aquella fama que vivió. Ahí quedó.”, añadió.

El show de Pamela Franco en Oxapampa

La cumbiambera se presentó el sábado 27 de septiembre en Oxapampa. Pese a interpretar algunos de sus temas más conocidos, como El Cervecero, el público se mostró distante y el local lució con baja convocatoria.

En las imágenes compartidas en Magaly TV La Firme, se aprecia que la mayoría de asistentes grababa desde lejos, mientras solo unos pocos coreaban las canciones cerca del escenario. Según Magaly Medina, esto confirmaría que la etapa de auge mediático de Pamela Franco estaría llegando a su fin.