Espectáculos

Magaly Medina responde con todo a sus ‘haters’ y deja claro que no dejará la TV: “Dejen de cantar victoria”

La conductora cerró su programa con un mensaje directo a sus críticos, descartando los rumores de un posible retiro y asegurando que seguirá firme en la pantalla chica.

La "urraca" dejó en claro que no piensa retirarse y que solo se irá de la televisión cuando ella lo decida. Foto: ATV
La “urraca” dejó en claro que no piensa retirarse y que solo se irá de la televisión cuando ella lo decida. Foto: ATV

Magaly Medina volvió a acaparar la atención en la última emisión de Magaly TV La Firme. La popular “urraca” se despidió de su público como suele hacerlo, pero esta vez aprovechó para enviar un mensaje directo a sus haters.

Con su estilo característico, la conductora dejó en claro que no piensa abandonar ATV, pese a los rumores que señalaban que podría dejar de aparecer en la pantalla chica. Entre risas, aseguró que seguirá firme y junto a su equipo.

Magaly descarta rumores de su salida

Al finalizar su programa, Magaly se dirigió a sus críticos y pidió que no celebraran antes de tiempo su supuesto retiro, dejando en claro que aún tiene mucho por decir en la televisión.

 “Nosotros nos despedimos por hoy, pero no se preocupen, que volvemos mañana, pasado. No me voy de la tele aún. No me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria; aquí estoy todavía”, expresó con total seguridad y entre risas.

Aunque la “urraca” también confesó que los días pasan factura y el cansancio es constante, dejó en claro que no será esa la razón de su retiro. Sostuvo que se irá “cuando ella quiera”, resaltando que esa decisión la tomará cuando crea conveniente y no por presión de rumores o terceros.

¿Está cerca el adiós de la ‘Urraca’ a la pantalla chica?

Hace unas semanas, la conductora sorprendió al revelar que aún no define si continuará con Magaly TV, la firme en el 2026. En una entrevista para El Trome, Medina confesó que la exigencia de mantener a flote el programa la tiene agotada y que esa presión ha repercutido en su salud.

La figura de ATV también aseguró sentirse relegada dentro del canal, al punto de compararse con “la Cenicienta”, pues afirma que su pedido de reforzar la programación que antecede a su espacio no recibe respuesta. Pese a ello, sigue firme en sostener uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

