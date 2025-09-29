HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

La exreina de belleza Maju Mantilla se pronunció por primera vez luego de exponerse la golpiza que le dio Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez y condenó la agresión de su esposo.

Maju Mantilla afirma no sentirse bien tras agresión de su esposo a exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Tras varios días en silencio, Maju Mantilla decidió hablar por primera vez tras la brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez. En conversación con 'América hoy', la exMiss Mundo 2004 señaló que no se siente nada bien, además de agradecer a la reportera del programa de América Televisión por su comunicación.

"Buenos días Verónica (Rondón). Muchas gracias por tu preocupación, la verdad, no me siento bien", expresó Maju Mantilla en la comunicación con la reportera de 'América hoy' vía WhatsApp. Además, en otro momento de la comunicación, la exconductora de Latina fue tajante en rechazar y no justificar cualquier acto de violencia.

Las primeras declaraciones de Maju Mantilla tras golpiza de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez

El domingo 28 de septiembre, la producción de 'América hoy' se puso en contacto con Maju Mantilla vía WhatsApp. Las preguntas giraban en torno a la brutal agresión que le propinó su aún esposo, Gustavo Salcedo, a quien en algún momento fue el productor del programa que conducía. En palabras escuetas, la exreina de belleza aseguró no estar bien debido a todo lo que está pasando.

Luego de comunicarle que el equipo del magazine de América Televisión había accedido, en exclusiva, a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, que captaron el momento preciso de la golpiza, Maju Mantilla fue enfática y se refirió al tema directamente. "Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable", indicó la modelo de 41 años.

