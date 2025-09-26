Gustavo Salcedo habla por primera vez tras agredir al exproductor de Latina: ¿Bien merecido no crees?”

Gustavo Salcedo habló por primera vez tras golpear violentamente a Christian Rodríguez, exproductor de ‘Arriba mi gente’ vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla. Durante el programa de Magaly Medina, la presentadora expuso chats entre el exdeportista y su reportero de investigación, en los que Salcedo evitó hablar sobre la agresión o el choque con su auto a Rodríguez, aunque afirmó que “se lo tenía bien merecido”. “¿Bien merecido, no crees?”, escribió el padre de los hijos de la exmiss Mundo.

Cuando el periodista de ATV le volvió a consultar a Salcedo por WhatsApp si efectivamente había agredido al exproductor, ya que según él existían videos, el exdeportista se excusó señalando que “no dará más show”. “Ya no es sano.. Ya está por mi lado”, respondió.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

Gustavo Salcedo revela que su conflicto con Christian Rodríguez ya es un tema cerrado

El reportero de investigación de ‘Magaly TV: la firme’ le recordó a Gustavo Salcedo que él era el protagonista de la agresión contra exproductor de Latina. Sin embargo, el esposo de Maju Mantilla no aceptó ni negó directamente la versión, aunque sostuvo que los golpes a Christian Rodríguez “se los tenía bien merecido” y dio por concluido el problema.

“¿Bien merecido, no crees? Pero como te digo ya está este tema cerrado para mí”, escribió Salcedo en un chat mostrado en el programa de ATV. Luego añadió: “Bueno, siempre dije la verdad. Pero como te dije ya no voy a declarar más. Que le pregunten a él y que responda él. Yo seré un espectador más. Por eso prefiero mantenerme al margen”, fue la insólita respuesta que dio el exdeportista.

Magaly Medina desliza que Christian Rodríguez habría sufrido conmoción cerebral

Durante su programa, Magaly Medina aseguró que Christian Rodríguez habría sufrido una conmoción cerebral tras el impacto de su cabeza contra el suelo, producto de los golpes de Gustavo Salcedo. Por esa razón, contó que en los siguientes días el productor acudirá a una clínica para hacerse chequeos y descartar lesión cerebral.

Además, la conductora no dudó en lanzar duras críticas contra el esposo de Maju Mantilla. “Atacar a un hombre indefenso, acompañado solo con su esposa e hijo, pudo haber sido mucho peor. Lo dejó sangrando ante la mirada de su pequeño”, señaló Magaly muy indignada. “Si te quito a tu esposa, es un problema que tienes que resolverlo contigo y ella. Tu furia no te la vas a desfogar con la persona que estuvo entre los dos”, sentenció.