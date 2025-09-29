Gustavo Salcedo agredió fuertemente a Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', el pasado viernes 26 de septiembre, en los exteriores del estudio Canelo. En exclusiva, 'América hoy' difundió las primeras imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales captaron el preciso momento de la paliza ocurrida en San Isidro.

En las imágenes difundidas por el magazine de América Televisión, se ve al carro del esposo de Maju Mantilla impactando con el vehículo del exproductor de 'Arriba mi gente'. Además, también se logra visualizar como Salcedo empuja a Rodríguez hasta dejarlo en el piso, donde lo patea en más de una oportunidad. La esposa del exproductor de Latina intentó detener a Gustavo, pero no tuvo éxito.

