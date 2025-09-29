HOYSuscripcion LR Focus

Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

Se difundieron nuevas imágenes impactantes de la brutal agresión de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, a productor Christian Rodríguez. En el video se ve cómo le choca el auto, además de los puñetes y patadas que le propinó en el piso.

Gustavo Salcedo agredió a Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/América TV
Gustavo Salcedo agredió a Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/América TV

Gustavo Salcedo agredió fuertemente a Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', el pasado viernes 26 de septiembre, en los exteriores del estudio Canelo. En exclusiva, 'América hoy' difundió las primeras imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales captaron el preciso momento de la paliza ocurrida en San Isidro.

En las imágenes difundidas por el magazine de América Televisión, se ve al carro del esposo de Maju Mantilla impactando con el vehículo del exproductor de 'Arriba mi gente'. Además, también se logra visualizar como Salcedo empuja a Rodríguez hasta dejarlo en el piso, donde lo patea en más de una oportunidad. La esposa del exproductor de Latina intentó detener a Gustavo, pero no tuvo éxito.

Imágenes de la agresión de Gustavo Salcedo. Foto: 'América hoy'

Imágenes de la agresión de Gustavo Salcedo. Foto: 'América hoy'

